Palmeiras tenta salvar ano contra Cruzeiro hoje

O Palmeiras entra em campo diante do Cruzeiro nesta quarta-feira (4) às 21h30 (de Brasília) no Mineirão pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira retorna ao estádio em um cenário diferente da última temporada, quando conquistou a taça.

Agora, o Verdão precisa da vitória para seguir vivo até a última rodada na briga com o Botafogo pelo troféu nacional. Além do resultado positivo diante dos mineiros, deve torcer para que a equipe carioca seja derrotada pelo Internacional no Beira-Rio.

Vale lembrar que o Alviverde tem 70 pontos até aqui e entrará em campo contra o Fluminense em casa na última partida do Brasileirão. Já o time alvinegro soma 73 e jogará com o São Paulo no Nilton Santos.

Palmeiras e o tri

O título este ano daria um inédito tricampeonato aos paulistas, igualando a campanha do São Paulo na era dos pontos corridos ou na era do Brasileirão atual (desde 1971).

