Com a chegada das festas de fim de ano, se iniciam os preparativos para as decorações de Natal e Réveillon em casas, estabelecimentos comerciais e vias públicas. No entanto, a tradição de utilizar enfeites e decorações iluminadas, que dependem de energia, exige alguns cuidados especiais. A CPFL Paulista, por meio da sua campanha Guardião da Vida, traz dicas importantes sobre o assunto e alerta para os principais riscos envolvendo a rede elétrica durante a montagem dessas decorações.

A primeira recomendação da companhia para quem planeja decorar a sua casa ou empresa com enfeites conectados à energia é garantir que as instalações elétricas dos imóveis estejam em perfeitas condições. “O recomendado é contratar um eletricista especializado para verificar se as instalações estão devidamente dimensionadas para suportar a quantidade de energia que será demandada nessa época do ano, especialmente se forem ligados muitos elementos. Ligações subdimensionadas podem resultar em curtos-circuitos, fuga de energia e gastos desnecessários com a conta de luz”, explica Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

Os famosos pisca-pisca, por exemplo, são elementos quase que indispensáveis nas decorações natalinas. Porém, antes de conectá-los na tomada, é fundamental checar se os cabos não estão ressecados ou parcialmente rompidos. Isso porque podem acabar contribuindo para a sobrecarga, provocando choques elétricos e eventuais incêndios. “Nesses casos, recomendamos a compra de novos enfeites e, de preferência, aqueles que possuem o selo do INMETRO/PROCEL, a fim de evitar acidentes”, destaca Campos.

O uso de benjamins também deve ser descartado e a quantidade de itens conectados em uma mesma tomada necessita de atenção especial. A recomendação é distribuir as decorações entre diferentes pontos de energia, como forma de preservar a integridade dos cabos e evitar a sobrecarga.

Atenção com as áreas externas

Já em ambientes externos e fachadas, a CPFL ressalta ainda a importância de manter uma distância segura da rede de distribuição de energia da concessionária durante a montagem das decorações. “Por meio da nossa campanha Guardião da Vida, reforçamos sempre que qualquer contato com a rede elétrica pode ser fatal. Sendo assim, o recomendado é que as pessoas evitem, por exemplo, montar ou decorar grandes árvores com luzes e enfeites natalinos caso elas estejam próximas às redes de energia”, reforça Campos.

Abaixo, as principais dicas da CPFL Paulista para celebrar as festas de fim de ano em segurança:

Instale as luzes com o circuito desligado e evite que crianças manuseiem os enfeites.

Evite benjamins e emendas nos fios. Distribua as luzes entre várias tomadas.

Não ligue decorações diretamente na rede elétrica externa, pois pode ser perigoso.

Use produtos certificados, como lâmpadas LED, que são mais seguras e econômicas.

Mantenha distância segura entre os enfeites e a rede elétrica para evitar curtos-circuitos.

Desligue as luzes natalinas quando não estiver em casa e antes de dormir;

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 112 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.