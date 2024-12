Santa Bárbara d’Oeste completa nesta quarta-feira (4) 206 anos de fundação. Durante este tempo a cidade cresceu, desenvolveu-se e é referência na região, no Estado de São Paulo e no Brasil. O Município destaca-se hoje com os melhores índices de sua história em Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Saneamento, entre outros segmentos da administração pública, oferecendo qualidade de vida aos seus moradores.

A Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan está prestes a completar quatro anos com centenas de obras e ações executadas. Com orgulho e autoestima elevada, o cidadão barbarense vê, dia a dia, uma transformação contínua onde vive.

Robusta e moderna, a Saúde conta com novas estruturas, como os Complexos Regionais de Saúde, o Centro de Referência em Saúde da Mulher, o CAPS Infantojuvenil e o Laboratório de Análises Clínicas, que proporcionam um atendimento ainda mais avançado ao cidadão. Em pouco tempo Santa Bárbara terá a “Cidade Saúde”, que vai ampliar o acesso de toda a população aos serviços de saúde, além de dez leitos de UTI Pediátricos que estão sendo implantados no Hospital Santa Bárbara.

A Educação também teve importantes investimentos para atender mais de 16 mil alunos em 58 unidades. Foram criadas 3 mil vagas de creche, o maior número em toda a história, além da contratação de mais de 500 profissionais. A rede municipal foi informatizada, proporcionando aos alunos o contato com ferramentas presentes em instituições de referência no País, enquanto os servidores passaram por diversas capacitações, entre elas a de especialistas em educação pela UFSCar.

Santa Bárbara é destaque na Segurança Pública, sendo uma das cidades mais seguras do País, de acordo com dados oficiais. Para alcançar este patamar, a Administração Municipal investiu na contratação de novos guardas municipais, na aquisição de armamentos e equipamentos de ponta, na renovação da frota, no videomonitoramento e na qualificação dos profissionais para o enfrentamento das ocorrências.

A cidade também é reconhecida pela qualidade de vida que oferece aos seus moradores. Dezenas de Áreas de Bem-Estar e Lazer foram implantadas em todas as regiões, permitindo que as pessoas pratiquem atividades físicas e convivam com seus familiares em um local seguro. Esses novos espaços possibilitaram a criação do “QualiVida”, um programa que oferece aos participantes, de maneira gratuita, aulas e treinamentos com professores da Prefeitura, uma grade ferramenta para o cuidado com a saúde.

Santa Bárbara cuida do Meio Ambiente com ações importantes que melhoram a vida do cidadão. O CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) é um exemplo, reunindo meio ambiente e educação em um mesmo espaço. Alunos das redes municipal e particular têm a oportunidade de participarem de atividades e experimentos em áreas como ecologia, biologia, meio ambiente e sustentabilidade, promovendo a conscientização ambiental e a formação de cidadãos mais críticos e responsáveis pelo meio em que vivem.

Outro espaço transformado foi o Parque dos Ipês, o mais tradicional da cidade, que ganhou o ‘Reino dos Dinossauros’, onde crianças e adultos desfrutam de forma gratuita uma experiência única, com esculturas em tamanho real. A nova estrutura permitirá também que alunos da rede municipal desenvolvam conteúdo pedagógico sobre a vida, aliás são raríssimos os locais no Brasil, e até no mundo, que permitem esse tipo de interação entre estudo e descoberta pelas crianças e adolescentes.

Preservar seus mananciais garante água de qualidade e tratar 100% do esgoto coletado impacta positivamente na saúde pública, ações que Santa Bárbara leva a sério e que colocam a cidade um degrau acima no cenário nacional.

Santa Bárbara d’Oeste pulsa o ano todo com grandes eventos de todos os gêneros e para todos os públicos. Rock Fest, Festival Gastronômico, Festival Tradições, Festa da Negadinha, FÉstival, Via Crucis, Feira das Nações, Festival Raízes e Carnaval SBO atraem milhares de pessoas de todas as idades nas diversas estruturas espalhadas pela cidade, entre elas o Complexo Usina Santa Bárbara e o Teatro Municipal “Manoel Lyra”, que passou com reforma completa e ganhou uma nova fachada. Não é a toa que Santa Bárbara é reconhecida como a Capital Estadual da Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo.

“Santa Bárbara é a cidade onde nasci, cresci e construí minha história. É, para mim, a melhor cidade do Brasil – onde moro com a minha família e guardo todas as minhas amizades. Tenho uma felicidade muito grande em poder construir um pedacinho desta história. Ajudar a escrever a história da cidade é uma honra que não consigo nem medir. Uma cidade de um povo trabalhador, que acorda todos os dias para construir uma parte dessa história. Juntos podemos ver o quanto a cidade evoluiu e com o trabalho de tantas pessoas conseguimos chegar a este momento que a Santa Bárbara vive, sendo reconhecida e respeitada. São 206 anos de uma linda história, que guarda inúmeras conquistas e o desejo de construir ainda mais para cada barbarense”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Celebrar os 206 anos de Santa Bárbara d’Oeste é para todos os barbarenses, nascidos ou não na terra de Dona Margarida. Cada canto desta cidade tem sua história, contada das mais diversas formas, cheia de detalhe que transformou e realizou o sonho de muita gente.

