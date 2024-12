Dois tratores foram roubados esta segunda-feira em um haras da região. O dono do haras havia morrido no sábado anterior ao crime.

O roubo aconteceu na noite do dia 2 (segunda). As máquinas foram levadas do haras Brasília, que fica em Santa Bárbara d’Oeste.

O dono do local, conhecido como ‘Zé’, faleceu no último sábado. Nas redes sociais, amigos da família pedem que a informação seja compartilhada.

Qualquer novidade só entrar em contato com a polícia.

Revolta com o roubo do trator