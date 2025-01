Palmeiras vira pra cima do Santos (2-1) na Vila

O Palmeiras bateu o Santos de virada na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira o primeiro clássico do Paulistão 2025.

Na primeira etapa, houve bastante equilíbrio. Estêvão causava os principais perigos criados pelo Palmeiras. Enquanto isso, o Santos tentava chegar com Guilherme e Soteldo, mas pouco causava perigo para o gol adversário.

Na reta final dos primeiros 45 minutos do confronto, o Santos recebeu uma falta perto da área e Guilherme foi para a cobrança. O camisa 10 do Peixe cobrou a infração, contou com desvio da barreira, que enganou o goleiro Weverton, e a bola acabou no fundo da rede.

Na comemoração, o destaque alvinegro imitiu Neymar, alvo do Santos nessa janela de transferências.

No segundo tempo, o Palmeiras teve muito mais iniciativa. Depois de muita pressão, Maurício conseguiu ficar livre para alçar a bola na área, Thalys apareceu livre, testou firme e empatou o jogo.

Após isso, o Santos melhorou na partida e teve mais domínio. Entretanto, pouco causou perigo contra o Palmeiras.

Nos acréscimos, no último lance da partida, Richard Ríos ficou com bola sobrada na entrada da área. Finalizou, contou com desvio e a bola parou no fundo da rede.

Próximos jogos de Santos e Palmeiras

Agora, o Santos encara o Velo Clube, neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, no mesmo dia, às 20h30, o Verdão encara o Novorizontino.

