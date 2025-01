Leitinho recebe 1a dama de Sumaré e mostra Bem Estar Animal

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) apresentou o novo DBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) da Prefeitura de Nova Odessa pessoalmente à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, Débora Mikaelle – esposa do prefeito Henrique do Paraíso.

O DBEA foi inaugurado em julho de 2024 e situado na Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício.

A visita acontece na tarde de terça-feira (21/01/2025). O próprio prefeito Leitinho, que é médico veterinário por formação, prestou diversos esclarecimentos à primeira-dama de Sumaré, que ficou encantada com a infraestrutura e o atendimento prestado pelo Departamento.

Acompanhados pelos vereadores Priscila Peterlevitz (de Nova Odessa) e Alan Leal (de Sumaré), ambos oriundo da causa animal como o próprio Leitinho, e pela médica veterinária e coordenadora do DBEA Mariana Pereira e sua equipe, eles conheceram cada procedimento e ambiente do serviço municipal de Saúde.

Desde o início das atividades, em 29 de julho do ano passado, até o final de dezembro, o Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa realizou 6.314 procedimentos – incluindo consultas gratuitas de urgência e emergência, exames laboratoriais básicos, cirurgias não-eletivas, castrações, administração de medicamentos e outros cuidados.

Fala Leitinho

“Estou muito feliz em poder mostrar o nosso Bem-Estar Animal para a Débora, que vai levar essas informações ao prefeito Henrique, que é meu amigo há muito tempo. Era um sonho meu como vereador, como veterinário, termos um lugar para cuidar dos nossos pets de famílias carentes e comunitário;

E temos aqui uma equipe que faz esse trabalho com todo o amor e carinho. Nova Odessa está sendo exemplo para outras cidades, que estão vindo conhecer esse projeto tão importante”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Gostaria de agradecer pelo convite e pela visita, e garantir que muito em breve Sumaré vai ser também uma referência em questão de cuidados e proteção animal. É um lugar muito limpo, organizado, vemos os animais sendo tratados com dignidade. Vamos levar tudo que vimos aqui para o prefeito Henrique, para que a gente possa mudar a realidade dos animais domésticos de Sumaré”, completou Débora Mikaelle.

COMO FUNCIONA

São atendidos pets de famílias de Nova Odessa de baixa renda, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de cães e gatos comunitários (“de rua”), animais abrigados pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) e aqueles sob responsabilidade de cuidadores voluntários.

Também são atendidos, de forma emergencial, animais comunitários acidentados em vias públicas. O atendimento acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Bem-Estar Animal está localizado na Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício. Não há “internação”, ou seja, os animais não poderão permanecer no local de um dia para o outro.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), comprovante de residência em Nova Odessa recente e no próprio nome, Cartão +Saúde de Nova Odessa e a “Folha Resumo” da família com as informações do CadÚnido (Cadastro Único Federal), que pode ser obtida na Diretoria de Gestão Social do Município.