Pão de Açúcar terá unidade no Americana Shopping em 2025

O Americana Shopping, empreendimento que está transformando o cenário comercial da cidade de Americana, anuncia a chegada de uma das maiores redes de supermercados do Brasil, o Pão de Açúcar. Prevista para inaugurar no segundo semestre de 2025, a rede é focada no segmento premium de varejo alimentar, oferecendo uma experiência de compra mais prazerosa, fácil e prática para os clientes, além de contar com sortimento e

atendimento diferenciados e exclusivos.

A instalação do Pão de Açúcar no Americana Shopping marca um passo significativo para o empreendimento, consolidando sua proposta de oferecer um mix de lojas com opções premium e diversificadas, tanto para a cidade quanto para toda a região. Além disso, reforça o compromisso em trazer um novo conceito de conveniência, qualidade e variedade.

“A chegada do Pão de Açúcar ao Americana Shopping é um marco para a cidade, agregando valor não só ao nosso empreendimento, mas também ao cotidiano dos moradores da cidade e do entorno,” afirma Roberto Restum, um dos empreendedores responsáveis pelo Americana Shopping.

“Este é um passo importante para tornar o shopping um destino completo para compras, lazer e experiências diferenciadas na região”.

O Americana Shopping promete, ainda, um repertório de marcas e atrações para o público, com destaque para restaurantes de alta gastronomia, como o Empório Don Manoel, o restaurante O Matuto, e o NoHashi Sushi. O empreendimento também contará com seis salas de cinema da franquia Cine A, que incluirão tecnologias de ponta, como projeção a laser, 3D e 4K, além do sistema Dolby Atmos.

Segundo os administradores do shopping, o complexo comercial já conta com mais de 30 lojas divulgadas em suas redes sociais. Entre os estabelecimentos estão Renner, o cinema Cine A, O Matuto Expressa, NoHashi Sushi, Morana, Salão Dan Concept, Montana Grill, Griletto, YouCom, O Boticário, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venon, Polo Wear, Lupo, CVC, Black Lab, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Empório Don Manoel, Dom Renan Barbearia, Miss Acessórios, Make da Miss, Luiza Barcelos, Milk Moo e Óticas Carol.

Com essa diversidade de marcas e serviços, o Americana Shopping se prepara para oferecer uma experiência completa para todos os públicos, colocando Americana no mapa dos grandes centros comerciais da região.