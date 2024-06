Pão de Queijo, Feijoada e Coxinha: Qual é a comida preferida do Brasil?

A Preply, plataforma global de aprendizado de idiomas, realizou um estudo detalhado para identificar os pratos típicos do Brasil mais pesquisados no Google.

Nacionalmente, o Pão de Queijo e a Feijoada possuem os maiores volumes de buscas, com aproximadamente 110 mil pesquisas mensais cada. A Coxinha, outra iguaria que está entre as mais populares do país, não fica muito atrás, com 74 mil buscas mensais. No entanto, ao observar as tendências de pesquisa por estado, as influências regionais são marcantes.

Segundo os resultados de tendências de busca no Google Trends, a Coxinha é favorita em 14 estados, dominando curiosamente no Nordeste. O Pão de Queijo, primeiro nas tendências de busca em 9 estados, aparece como favorito no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Em terceiro lugar, os estados do Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro e o Distrito Federal mostram preferência pela Feijoada.

