Médico alerta pais; urinar na cama não é culpa da criança

Urinar- A enurese noturna é uma condição comum entre crianças

especialmente na fase que antecede a puberdade. Caracteriza-se pela micção involuntária durante o sono, comumente conhecida como “xixi na cama”. Essa condição afeta crianças que possuem um sono profundo, o que impede que elas acordem ao sentir a necessidade de urinar.

O médico Urologista Dr. Thales Vieira faz um alerta: “É crucial que os pais não briguem com a criança por fazer xixi na cama.” A enurese noturna é uma condição involuntária e, como tal, a criança não tem controle sobre ela. Brigar ou punir a criança pode agravar o problema e causar impactos negativos no seu desenvolvimento emocional e psicológico. “É muito comum em meu consultório, crianças entre 7 e 10 anos apresentaram sintomas depressivos, é preciso tratar a doença com medicamentos e ter um acompanhamento psicológico.”, afirma.

Aspectos importantes da Enurese

A enurese noturna é frequentemente observada em crianças e tende a ser uma condição hereditária. Se um dos pais teve enurese noturna na infância, há uma maior probabilidade de que os filhos também apresentem o problema.

O processo de controle urinário é complexo e envolve a maturação de vários sistemas corporais.

O controle da bexiga durante a noite é uma função que se desenvolve com o tempo e varia de criança para criança. Algumas crianças demoram mais para atingir essa maturidade, em grande maioria, em torno dos 2 a 3 anos de idade, quando começam a ter noção da vontade de urinar e a capacidade de segurar o xixi até chegar ao banheiro.

Pode ter um impacto significativo no psicológico da criança. A vergonha e a frustração de não conseguir controlar a micção noturna podem levar a problemas emocionais, como baixa autoestima e isolamento social. Crianças com enurese podem evitar dormir na casa de amigos ou participar de atividades noturnas, com medo de serem ridicularizadas.

A enurese noturna tende a melhorar com a chegada da puberdade. Conforme a criança cresce e se desenvolve, a maturação do sistema nervoso central e a capacidade da bexiga aumentam, reduzindo a ocorrência de micções noturnas.

Tratamento

O tratamento da enurese noturna pode variar dependendo da idade da criança, da gravidade dos episódios e de outros fatores individuais e se faz em 3 fases: Mudanças de hábitos como ingestão de liquido 1hora antes de dormir, medicamentoso e por fim, o uso de alarmes, dispositivos emitem um som quando detectam umidade, ajudando a criança a acordar e ir ao banheiro. Os alarmes são uma das intervenções comportamentais mais eficazes e têm altas taxas de sucesso.

Dicas para lidar com a enurese noturna:

– Mantenha a Calma e seja compreensivo, reforce à criança que você entende que fazer xixi na cama não é culpa dela. Mostre empatia e ofereça apoio.

– Não puna ou ridicularize a criança por fazer xixi na cama. Em vez disso, encoraje-a com palavras positivas e reforce seu amor e apoio incondicional.

– Limite a ingestão de líquidos nas horas que antecedem o horário de dormir. No entanto, certifique-se de que a criança beba líquidos suficientes durante o dia.

– Esteja disponível para conversar sobre os sentimentos da criança em relação à enurese. Um ambiente de apoio emocional pode ajudar a criança a lidar melhor com a situação.

Lidar com a enurese noturna de forma empática e positiva é essencial para o bem-estar da criança. A compreensão, o apoio e a paciência dos pais são fundamentais para ajudar a criança a superar essa fase sem traumas emocionais.

Dr. Thales Vieira

Médico Urologista – Cirurgião e Professor Universitário

