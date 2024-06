Para quem pretende construir ou reformar as áreas de lazer e de piscina, seja na casa de praia, campo, ou até mesmo no imóvel da grande cidade, a empresa DRYKO – uma das principais indústrias nacionais de produtos químicos para construção civil – orienta que esse é um bom momento! O motivo é simples: o período entre junho e setembro é conhecido popularmente por apresentar uma menor concentração de chuvas na região Sudeste. Então, se torna ideal para a realização de obras em áreas externas. Por isso, a empresa apresenta diversas orientações para garantir o sucesso. Confira! Por que devemos impermeabilizar? “A função da impermeabilização é proteger toda a estrutura contra a agressão da água, além de garantir a estanqueidade da área, ou seja, que a piscina irá manter o volume de água sem perdas“, explica Joaquim Souza, gerente técnico da DRYKO. Quando esse tipo de trabalho é mal executado poderá acarretar diversos problemas, como: vazamentos, desplacamento do revestimento ou reboco, entupimento das tubulações, além de inutilizar a área durante as correções. Cada tipo de piscina possui suas particularidades, portanto necessitará de uma forma de impermeabilização específica. “Fatores como local, tipo de solo, estrutura, tamanho e profundidade da piscina, tipo de apoio, volume total de água, custo e tempo de execução são elementos que ajudarão a definir o melhor sistema impermeabilizante“, completa Joaquim. Dessa forma, é preciso ter a supervisão de um engenheiro responsável, assim como contar com mão de obra qualificada, a fim de garantir um bom desempenho do sistema de impermeabilização. Para facilitar o entendimento, a DRYKO apresenta agora os dois sistemas mais comuns atualmente :

Da esq. para a dir.: Sistema de Manta Asfáltica e Sistema de Membrana Cimentícia para tipos de piscinas distintos / Divulgação: DRYKO

Sistemas de Impermeabilização Entre os sistemas tradicionais de impermeabilização (indicados para estruturas de concreto ou mistas de concreto e alvenaria, que receberão revestimentos, pastilhas ou pedras) estão o Sistema de Manta Asfáltica (para piscinas elevadas) e o Sistema de Membrana Cimentícia (para piscinas enterradas). A principal diferença entre eles está na base do produto utilizado – sendo um de asfalto e o outro de cimento. Prosseguindo com as particularidades de cada um deles, o Sistema de Membrana Cimentícia contempla uma barreira para a pressão hidrostática negativa (umidade que vem do solo ou do lençol freático), necessária em estruturas enterradas. Enquanto isso, o Sistema de Manta Asfáltica apresenta uma maior resistência às trações, o que é desejado em estruturas que se movimentam mais, como é o caso das piscinas elevadas. Além disso, também possuem aplicações, durabilidade, resistência e desempenho diferentes. Piscinas de Concreto Armado, Fibra de Vidro e Vinil Como abordado antes, a forma de impermeabilizar muda de acordo com a estrutura e dos materiais utilizados na piscina. As de fibra de vidro e de vinil, por exemplo, possuem sistemas específicos e, muitas vezes, já são instaladas estanques sem a necessidade de executar uma obra de impermeabilização. Entretanto, tudo irá variar de acordo com cada projeto. Preparo Antes da aplicação do impermeabilizante é necessário se certificar que toda a área onde será aplicado o sistema está totalmente íntegra e preparada para receber o sistema escolhido pelo engenheiro responsável pela obra. Após a aplicação, é necessário respeitar o tempo de cura do produto utilizado (verificar sempre com o fabricante) e realizar o teste de estanqueidade, para que então a fase de acabamento seja iniciada, concluindo com a tão esperada entrega da piscina para uso. Priorize o período mais seco A necessidade em realizar a impermeabilização de piscinas e áreas externas no período de seca (geralmente nos meses de outono e inverno no Sudeste do país) se deve ao fato de que a maioria dos sistemas não podem ser aplicados durante ou após a ocorrência de chuvas. Dessa forma, seguindo essas orientações a piscina estará pronta para o uso durante as estações mais quentes. Observação importante: cada região do país possui um período melhor para a execução dos trabalhos de impermeabilização, de acordo com o clima. Portanto o ideal é verificar a época considerada mais seca de acordo com a localidade escolhida, a fim de obter melhores resultados.

Cada tipo de piscina receberá um sistema diferente de impermeabilização / Crédito da imagem: Pavel Danilyuk – Pexels

Execução Para executar a impermeabilização é necessário esvaziar a piscina e, muitas vezes, remover todo o sistema existente até atingir a estrutura, para dessa forma impermeabilizar com garantia de bom desempenho. Manutenção, reformas rápidas e cuidados gerais com a piscina Atualmente, há diversos processos que garantem a durabilidade da estrutura e seus materiais e, consequentemente, um bom funcionamento da piscina, entre eles estão as manutenções preventivas, corretivas e reformas. Geralmente, as manutenções corretivas são as mais comuns durante a vida útil de uma piscina, afinal são responsáveis pelas trocas de revestimentos danificados, dos componentes que apresentam defeitos, dos rejuntes, entre outros componentes que necessitam de substituições periódicas. Importante: as reformas que envolvem a troca total de revestimentos geram danos à impermeabilização, por isso devem contemplar um novo processo, principalmente nos sistemas onde o revestimento é colado diretamente sobre o material impermeabilizante. Piscina cheia e pequenos reparos? Tudo irá depender do problema. Alguns pequenos vazamentos e desplacamentos podem ser corrigidos com a Massa Epóxi Subaquática. Entretanto, é importante lembrar que a depender do problema e do tipo de estrutura da piscina, a solução definitiva só ocorrerá a partir de intervenções mais severas, ou seja, com o total esvaziamento.

Produtos DRYKO para a área da piscina

Mix de materiais da DRYKO indicados para a área da piscina / Divulgação

Para piscinas enterradas: são utilizados os produtos com base cimentícia para compor o sistema de impermeabilização. Entre os exemplos estão o Drykotec 1100, o Drykotec 7700 ou o Drykoelastic estruturado pela tela de poliéster Drykotela. Observação: A utilização de cada tipo de produto, seu consumo e o número de demãos vão depender do tamanho da piscina e do projeto idealizado pelo engenheiro. Para piscinas elevadas: a recomendação é pelo uso das mantas asfálticas Drykomanta Top, que são aplicadas junto ao primer Drykoprimer Acqua ou Drykoprimer Eco, com auxílio do maçarico. A escolha de qual manta vai ser utilizada também dependerá do tamanho da piscina e da especificação feita pelo engenheiro responsável.