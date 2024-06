Simulado on-line gratuito prepara estudantes para o Enem 2024

Os vestibulandos que realizarão o Enem 2024 poderão treinar seus conhecimentos com o Simulado Aberto Enem, oferecido pelo Curso Etapa a partir do dia 15 de junho. O simulado on-line e gratuito acontecerá em dois dias, como o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, para que o estudante tenha uma experiência próxima à realidade da prova.

A partir do dia 15 de junho, os participantes poderão realizar o simulado digital da primeira prova, com 90 questões de múltipla escolha de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias; além de uma Redação. O tempo para realização da prova será de 5 horas e 30 minutos, como no Enem.

O simulado on-line da segunda prova será disponibilizado a partir do dia 22 de junho e contará com 90 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O tempo para realização desta prova será de 5 horas, também como no Enem.

As provas reúnem questões oficiais do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e perguntas originais elaboradas pelo Etapa, que refletem as últimas tendências dos exames.

“Para ter mais sucesso nas provas, é necessário treinar e analisar o próprio desempenho. Os simulados ajudam o estudante a fixar os conhecimentos, consolidar o que já foi estudado e a definir a estratégia adequada para ganhar tempo nas questões. Além disso, os jovens ficam mais seguros para realizar a prova oficial”, explica João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

Após a realização do simulado, os participantes terão acesso às respostas e à resolução das questões, além de uma análise de desempenho, que compara sua pontuação com a de outros participantes do simulado. Os estudantes também poderão conferir um vídeo explicativo que mostra como corrigir a própria redação e poderão utilizar a Mentor.IA, plataforma de correção de redações por inteligência artificial desenvolvida pelo Etapa.

Serviço:

Simulado Aberto Enem do Curso Etapa

Prova on-line (dia 1): 15 de junho

Prova on-line (dia 2): 22 de junho

Inscrições gratuitas pelo site do Curso Etapa.

Sobre o Curso Etapa

Fundado em 1970, o Curso Etapa se consolidou no mercado como um dos principais pré-vestibulares do país. O ensino forte, o elenco de grandes mestres e o material didático completo e atualizado garantem que os alunos se tornem capazes de conquistar vagas nas universidades mais concorridas do Brasil. Saiba mais em www.etapa.com.br/home

