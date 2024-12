A magia do Natal vai invadir as praças de Santa Bárbara d’Oeste a partir desta segunda-feira (9/12). Papai Noel na área. Promovida pela ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), a campanha Magia do Natal levará o Papai Noel a diversos bairros da cidade, proporcionando momentos de encanto e diversão para toda a família.

Com início às 19h e término às 21h, o itinerário contará com oito paradas em praças estratégicas, abrangendo diferentes regiões do município. A programação segue até o dia 23 de dezembro, encerrando na Praça Central.

“Nosso objetivo é levar a magia e o espírito do Natal a todos os cantos da cidade, aproximando as famílias barbarenses dessa data tão especial. Queremos criar momentos únicos, de união e alegria, que fiquem na memória de todos”, destaca o presidente da ACISB, Ricardo Betin.

Confira o itinerário completo do Papai Noel:

09/12 (segunda-feira) – Praça Augusto de Toledo | Rua Tupis

10/12 (terça-feira) – Praça da Migração | Jardim Pérola

12/12 (quinta-feira) – Praça do Conj. Romano | Rua Ver. Leonel Graciani

13/12 (sexta-feira) – Praça Rossi Armênio | Rua Portugal (Jardim Europa)

17/12 (terça-feira) – Praça Fioravante Furlan | Mollon (ao lado da Igreja

19/12 (quinta-feira) – CEU das Artes | Próx. Casa de Maria

19/12 (quinta-feira) – CEU das Artes | Próx. Casa de Maria

20/12 (sexta-feira) – Praça Paulo Bachin | Av. Alfredo Contato

23/12 (segunda-feira) – Praça Coronel Luis Alves | Praça Central (Matriz)

A ACISB convida todos os moradores a participarem e viverem o clima natalino de perto. Não perca essa oportunidade de celebrar o Natal em grande estilo. Para mais informações, entre em contato com a ACISB pelo telefone ou WhatsApp (19) 3499-1244.

PRÊMIOS

A campanha Magia do Natal também acontece no comércio, e vai premiar os consumidores que comprarem nas lojas participantes. Serão sorteados 13 vales-compras, totalizando R$ 8 mil em prêmios.

Além disso, as lojas de rua já estão atendendo em horário especial desde a semana passada, ficando abertas até às 22h de segunda a sexta-feira. Nos sábados (7, 14 e 21/12) os estabelecimentos também fecham mais tarde, às 17h, assim como na véspera do Natal (24/12). O comércio abre, ainda, no domingo anterior ao Natal (22/12) das 9h às 15h.

