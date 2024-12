OAB Nova Odessa se mobiliza contra projeto sobre redução de pagamentos de 'pequena monta'

A OAB de Nova Odessa se mobiliza esta segunda-feira para pressionar os vereadores a votarem contra um projeto que pede a redução do valor a ser pago para disputas judiciais de pequena monta, as famosas RPVs (Requisição de Pequeno Valor).

Doutoras e Doutores, hoje 09/12/2024 está prevista a votação na Câmara Municipal de Nova Odessa, o projeto de Lei n° 92/2024 de autoria do poder executivo, que reduz o valor do RPV (Requisição de Pequeno Valor) de R$ 16.900,00 para R$ 7.786,02, o que acarretará consequências no recebimento de processos judiciais em face do município de Nova Odessa. A OAB Nova Odessa já se posicionou contrária a este projeto, inclusive em reunião com os vereadores e o prefeito municipal.

Leia + sobre política regional

Diante da previsão de votação do citado projeto, a Diretoria da OAB Nova Odessa, convida todas as advogadas, advogados e a sociedade em geral para lutarmos juntos contra esse terrível projeto de Lei que caso seja aprovado retardará o recebimento dos valores, que muitas das vezes após muitos anos de andamento do processo na via judicial e no momento que busca o efetivo recebimento retardará o recebimento via precatório.

Local: Câmara Municipal de Nova Odessa;

Data: 09/12/2024;

Horário: 14h50

Manifestação contra o projeto de Lei n° 92/2024.