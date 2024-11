O Tivoli Shopping abre oficialmente no dia 09 de novembro a temporada do Natal 2024 com uma programação mágica e cheia de encantamento. Durante o dia o centro de compras contará com uma agenda especial para dar as boas-vindas ao período natalino – incluindo a distribuição de pipoca, algodão doce e picolés da ICY Gelato – e a partir das 19h, celebra a chegada do Papai Noel, que este ano será recebido com um desfile especial, além da inauguração da árvore de 18 metros de altura e o já tradicional show de luzes.

Para a chegada do bom velhinho, o Tivoli preparou uma parada de Natal com mais de 40 personagens natalinos e com carros alegóricos, levando toda a magia da época aos visitantes.

Novamente o Tivoli traz uma decoração inédita, com acabamentos dourados e mais de 230 mil luzes espalhadas por todo shopping. Além da árvore de Natal de 18 metros de altura, o centro de compras terá o show de luzes com 120 mil lâmpadas, coroando a noite com um espetáculo vibrante.

Além da árvore, instalada no estacionamento do shopping, o Tivoli oferecerá uma experiência incrível, transformando cada canto em um verdadeiro cenário natalino. Toda a decoração segue o tema dourado, simbolizando o brilho e a alegria da época, com elementos decorativos espalhados ao longo do shopping.

Na Praça de Alimentação, o espírito do Natal está ainda mais presente, com uma ambientação calorosa e cheia de magia. O espaço será decorado com arcos dourados, árvores de Natal em diversos tamanhos, objetos natalinos e pelúcias, além de atrações para as crianças.

Cada detalhe foi pensado para trazer acolhimento e encanto, reforçando a mensagem do Tivoli de estar sempre presente, criando momentos de união e alegria. E, para compartilhar os bons momentos vividos no shopping, o espaço foi projetado para ser instagramável, ideal para registrar o clima festivo em família e com os amigos.

“A chegada do Papai Noel é muito esperada por todos nós e pelo público. Neste ano, queremos reforçar nossa mensagem de união e bons momentos em família, algo que sempre está presente em nossas ações e que fizemos questão de ressaltar para o Natal no Tivoli. Pensamos em cada detalhe para que seja o Natal mais bonito e iluminado que já tivemos, com personagens encantadores e o nosso Papai Noel, que é muito querido por todos”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Programação Natalina Especial

Além da presença do Papai Noel, o Natal do Tivoli Shopping contará com atrações para toda a família, incluindo desfiles especiais, apresentações natalinas e um ambiente mágico para aproveitar a época mais festiva do ano. “O público poderá conferir, ainda, nossas cantatas de Natal, que estão sendo preparadas com muito carinho”, conta Paula, ressaltando que em breve as datas serão divulgadas.

Entre as atrações estão as Paradas de Natal, programadas para acontecer nos dias 16, 23 e 30 de novembro, e também nos dias 7 e 14 de dezembro. A iniciativa contará com desfiles temáticos com personagens interagindo com os clientes, proporcionando momentos encantadores e inesquecíveis.

Além disso, quem passar pelo shopping poderá conferir o show de luzes, que no mês de novembro será realizado às terças, quintas, sábados e domingos, às 20h, iluminando o Tivoli com 120 mil luzes em um espetáculo inesquecível para os visitantes.

Visita ao Papai Noel

A partir do dia 10 de novembro o Papai Noel estará à disposição para receber os pequenos, sempre de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h).

Este ano, o trono do Papai Noel estará em um novo espaço, entre as lojas Riachuelo e Renner, proporcionando um ambiente acolhedor para fotos e pedidos de Natal.

Assim como nos anos anteriores, o local contará, ainda, com um trono pet, permitindo que famílias registrem o momento junto com seus animais de estimação.

Campanha de arrecadação de brinquedos

Ao lado do trono do Papai Noel, o Tivoli Shopping trará também uma caixa para arrecadação de brinquedos, que serão distribuídos para crianças carentes próximo ao Natal. A iniciativa, realizada há alguns anos pelo shopping, convida a comunidade a contribuir e espalhar alegria entre as crianças da região. “Essa ação é mais uma forma de estarmos presentes e próximos da comunidade, reforçando nosso compromisso de transformar o Natal em uma época especial para todos”, afirma Paula.

Com uma programação completa e pensada em cada detalhe, o Natal no Tivoli Shopping promete ser uma experiência única para os visitantes, proporcionando momentos de união e encantamento para todas as idades.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel do Tivoli Shopping

Quando: 09 de novembro

Local: Tivoli Shopping

Horário: Atrações especiais durante todo o dia e, a partir das 19h, desfile de

personagens e carros alegóricos com a chegada do Papai Noel

Papai Noel

Quando: de terça a domingo

Horário: das 14h às 21h, com intervalo entre 17h e 18h.

Paradas de Natal

Quando: 16, 23 e 30/11, 07 e 14/12

Horário: entre 16h e 17h.

OBS: Entrada gratuita

