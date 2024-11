Gigantão: 3ª divisão define finalistas nesta terça-feira

As semifinais da 3ª divisão do Gigantão 2024, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, serão disputadas no campo do Centro Cívico nesta terça-feira (5).

A partir das 19h, o São Paulo Lírios enfrenta o Novo Sport FC. Logo depois, às 21h, o Unidos do Guanabara duela contra o EC Unidos da Norte, que ganhou a vaga na semifinal após a escalação irregular de um jogador do Praia Azul Recanto na fase anterior. Os quatro semifinalistas garantiram acesso à 2ª divisão do Gigantão em 2025.

“O Gigantão segue agitando o Centro Cívico. As semifinais da 3ª divisão prometem jogos emocionantes e equilibrados. Contamos com a presença do público acompanhando de perto a reta final do campeonato”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela das semifinais do Gigantão:

05/11 (terça-feira)

Campo do Centro Cívico

19h – São Paulo Lírios x Novo Sport FC

21h – Unidos do Guanabara x EC Unidos da Norte

Texto: Guilherme Frezzarin, estagiário sob supervisão de Rafael Siviero

