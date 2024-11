PL propõe inclusão de cultura Cigana no Currículo Escolar

Está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 3547/2025, que institui a inclusão da história e cultura cigana no currículo oficial da rede de ensino brasileira. Em apoio a essa iniciativa, foi criada na plataforma Change.org um abaixo-assinado que pede que o PL seja aprovado no Congresso: change.org/CulturaCiganaEscolas.

“Assim como aprendemos sobre outros povos e culturas que formam a rica história do Brasil, as próximas gerações também terão acesso ao conhecimento sobre a contribuição dos grupos ciganos para nossa sociedade. Esta é uma oportunidade única de promover diversidade, respeito e compreensão desde o ambiente escolar, ajudando a construir uma sociedade mais inclusiva”, explica Nicolas Ramanush, autor da petição.

Segundo ele, o projeto é essencial, pois combate o preconceito, reconhece a contribuição cigana, promove uma educação inclusiva e democrática, e fortalece a identidade cigana no país.

“O projeto também desenvolve o respeito às diferenças culturais, combate estereótipos e preconceitos, e enriquece o conteúdo pedagógico”, completa.

“A dor de ser invisível é como gritar em silêncio, sentir-se apagado em um mundo que te vê sem enxergar, uma alma que vaga solitária, ansiando por um olhar que reconheça sua existência”, conclui o peticionário.

Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos

Em agosto deste ano, o Ministério da Igualdade Racial (MIR) lançou o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. Entre os objetivos do decreto, está o combate ao anticiganismo, o reconhecimento da cultura e dos modos de vida dos ciganos, além da elaboração de políticas públicas para garantir os direitos dessa parcela da população brasileira.

No Brasil, as principais etnias ciganas são Rom, Calon e Sinti, entre essas ainda existem diversos subgrupos, clãs e nações. Uma das imagens mais comuns associada a esses povos é a da itinerância. Porém, atualmente nem todas as etnias mantêm essa tradição, muitos já estabeleceram residência fixa, principalmente entre os Rom. Ser cigano também não tem nada a ver com uma crença religiosa, mas sim com a descendência: só é considerado cigano quem possui mãe e pai ciganos.

A origem desses povos é controversa, porém, a versão mais aceita é de que teriam surgido na região da Índia. Com o passar dos anos, os ciganos se espalharam por outros territórios do Oriente Médio e Europa – até chegar nas Américas no período colonial, na maioria dos casos expulsos e deportados de países como Portugal, França, Itália, Espanha e Alemanha.

