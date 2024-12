As ruas do Centro de Sumaré ganharam o brilho mágico e o colorido encantador do espírito natalino, na noite desta quinta-feira, 19/12, com a Parada Mágica de Natal, realizada pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré). A alegria do espetáculo encantou pessoas de todas as idades.

Pelo segundo ano consecutivo, a Parada Mágica de Natal da ACIAS proporcionou uma experiência inesquecível para as famílias. “O Natal é uma data muito especial e aguardada pelas pessoas que celebram ao longo de todo o mês de dezembro através de eventos especiais. Para nós, da ACIAS, é uma grande satisfação e alegria levar para a população um momento mágico e que certamente ficará na memória de todos”, comenta Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS.

Contagiados pelo clima deslumbrante do evento, crianças, jovens e adultos acompanharam o percurso interagindo com os personagens e registrando cada momento do desfile. A pequena Maitê, de 2 anos, surpreendeu os pais Gustavo e Natália Migotti. “Ela percorreu todo o trajeto entusiasmada e encantada com os personagens. Nunca tinha feito uma caminhada tão longa sem pedir colo”, comentou surpresa a mãe Natália.

O espetáculo teve início na Rua Antônio Jorge Chebab, em frente ao prédio da ACIAS. Seguiu no contrafluxo até a Avenida 7 de Setembro e de lá até a Avenida Rebouças. Seguiu até a Praça das Bandeiras, desceu pela Praça Manoel de Vasconcellos, passando pela Praça da República, até a Rua Julia de Vasconcellos Bufarah. Passou em frente à estação ferroviária e retornou pela Avenida 7 de Setembro, finalizando o trajeto em frente à ACIAS.

Durante todo o caminho, os mais de 30 personagens distribuíram muito carinho e carisma ao público. Impossível também não se encantar com os passos perfeitamente coreografados. Além do Papai Noel, soldadinhos de chumbo, biscoitinhos, o casal de gelo, uma banda, a Minnie e o Mickey Mouse, entre outros, esbanjaram simpatia e muita alegria.

Parada Mágica de Natal e o comércio

Além de proporcionar uma experiência natalina única aos moradores de Sumaré, a Parada Mágica de Natal também beneficia os comerciantes. O Natal é o melhor período do ano para o varejo e ações gratuitas que geram entretenimento para o público também ajudam a destacar o comércio da cidade.

Para a comerciante Débora Diamante, a iniciativa da ACIAS foi importante para atrair mais público ao centro, que está funcionando até mais tarde para facilitar as compras de Natal. “As pessoas são atraídas pelo evento e acabam prestigiando o comércio e isso é muito importante para nós”, afirmou Débora. O filho Heitor, de 7 anos, também aprovou o espetáculo. Quando soube que iria ver o Papai Noel, Heitor fez questão de ir para a loja da mãe. “Assim que soube do espetáculo, ele fez questão de vir para ver tudo de perto”, disse.

A Parada de Natal também foi acompanhada de perto por diretores e parceiros da ACIAS. Para garantir que o evento ocorresse com tranquilidade e segurança, toda a equipe da ACIAS foi mobilizada e esteve à frente da organização. O evento também contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal de Sumaré e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural da Prefeitura de Sumaré, que cuidaram do trânsito durante todo o percurso.

Felipe Verza também ressaltou a importância dos patrocinadores para a realização do evento. “Realizamos um lindo espetáculo que só foi possível graças ao apoio das empresas que acreditaram nesta ideia”, disse. A Parada Mágica de Natal da ACIAS teve o patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré, Supermercados GoodBom, Mut’s Calçados, Do Valle Veículos, Exclusiv Negócios Imobiliários, Consórcio Zona Azul Sumaré, Agrosete, Desktop, Comercial Galieta, Soda Química Indústria, Transição Consultoria, Veneza Contabilidade, G2 e Grupo EPJ.

