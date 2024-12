Temporal derruba árvore de Natal de 45 metros em Paulínia

A árvore de Natal de 45 metros que faz parte da decoração da cidade de Paulínia caiu com as fortes chuvas que atingiram a região nesta sexta-feira. A atração estava montada próximo ao Teatro Municipal, no Parque Brasil 500. De acordo com a prefeitura de Paulínia, ninguém ficou ferido.

A “Vila de Natal” da cidade também conta com roda-gigante, carrossel, praça de alimentação e programação especial de Natal. A prefeitura ainda não confirmou se a programação especial de final de ano no local será mantida e se a árvore será reconstruída.