O diretor administrativo e financeiro do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Deusdedit Jesus Guarda, deixa a autarquia com mais de 30 anos de trabalhos prestados e recebe homenagem em tom de despedida dos colegas e do diretor-superintendente Laerson Andia Júnior, nesta sexta-feira (20).

Servidor efetivo, Deusdedit chegou a ocupar o cargo de superintendente por três ocasiões, se tornando um caso especial de poucos servidores concursados a assumir o maior cargo da autarquia.

O diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, agradeceu o servidor e falou da importante colaboração que teve ao Departamento. “Quero expressar minha gratidão ao amigo Deusdedit por fazer parte da historia vitoriosa do nosso DAE e por toda a ajuda e apoio que dele recebi neste período em que faço parte da equipe. Sua contribuição foi muito importante e valiosa para o desenvolvimento do Departamento. É um exemplo a ser seguido por todos nós que continuaremos trabalhando no saneamento básico da nossa cidade. Deusdedit deixará um legado onde ensinou e promoveu outros servidores a seguir o seu caminho, enfrentando desafios com muito profissionalismo e retidão. Que a trilha a ser seguida por ele daqui para frente o leve a caminhos de alegrias e prosperidade”.

Deusdedit agradeceu emocionado o carinho recebido na despedida. “É um misto de emoções após 30 anos de dedicação e aprendizado. Sou eternamente grato por todas as oportunidades que o DAE me proporcionou ao longo destas três décadas e tenho muito orgulho de ter contribuído para o crescimento e os resultados alcançados pelas equipes. Levarei comigo as melhores lembranças e uma sincera admiração por tudo o que vivenciei aqui”.

A homenagem aconteceu na sala de descanso anexa à Sede Administrativa, onde Deusdedit recebeu das mãos de Laerson uma placa em agradecimento pelos serviços prestados nesses 30 anos. Participaram do evento a chefe de Gabinete, Renata Domingues Fida, o diretor de Recursos Hídricos, Carlos Augusto dos Santos, o diretor de Obras, Roberto Corlatti, a diretora de Gestão de Serviços, Sônia Regina Franco e demais funcionários do setor administrativo.