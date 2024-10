Os candidatos a prefeito Ricardo Pascote (Americana) e Dr José (Santa Bárbara d’Oeste) iniciaram a semana acionando a Justiça Eleitoral. A semana derradeira da eleição promete traz ainda emoção na corrida eleitoral.

Pascote no ataque

Na tarde desta terça segunda-feira, 30 de setembro, a campanha do engenheiro Pascote (União Brasil) entrou pedindo que sejam investigados pela Justiça Eleitoral os atuais prefeito e vice-prefeitos da cidade de Americana.

A ação foi proposta pela Coligação “Americana no topo de novo” encabeçada pelo candidato Pascote (União Brasil). Ele alega que a chapa do atual prefeito utiliza-se irregularmente da máquina pública para sua campanha eleitoral, com abuso de poder político.

Os casos narrados pela denunciante, assemelham-se à situação do atual prefeito e candidato à reeleição em Campinas, Dário Saadi, que teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral.

Dr José se diz vítima de fakenews

Em meio à disputa acirrada para as eleições municipais, um novo episódio de desinformação abalou a corrida eleitoral em Santa Bárbara d’Oeste. A Justiça Eleitoral foi acionada nesta segunda-feira, 30 de setembro, após denúncias de disseminação de fakenews, que têm como alvo o candidato a prefeito Dr. José Antonio Ferreira.

De acordo com a representação apresentada pelo advogado do presidente do União Brasil Carlos Alberto Portella Fontes, vídeos contendo informações falsas sobre Dr. José foram divulgados em diversos grupos de WhatsApp

