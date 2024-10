Magalu com 3,6 mil vagas pra BlackFriday e Natal

O Magalu está com 3 600 vagas temporárias abertas em todo o Brasil. As oportunidades tem o objetivo de reforçar a operação logística da companhia e trazer ainda mais agilidade nas entregas das principais datas para o varejo brasileiro: a Black Friday, na última sexta-feira de novembro, o Natal, e a já tradicional Liquidação Fantástica, queima de estoque do começo do ano.

As vagas estão espalhadas por 34 cidades e são para trabalhar na área de logística da companhia. No estado de São Paulo, há oportunidades em Bauru, Campinas, Franca, Guarulhos, Ibitinga, Jundiaí, Louveira, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e na capital. Em Minas Gerais, as vagas são para Betim, Contagem, Extrema e Uberlândia. No Paraná, Araucária, Curitiba e Londrina.

Há vagas também para Candeias e Salvador, na Bahia, Fortaleza e Maracanaú, no Ceará, Itajaí e Palhoça, em Santa Catarina. Outras oportunidades podem ser encontradas em Viana, no Espírito Santo, Hidrolândia, em Goiás, Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, Benevides, no Pará, Alhandra, na Paraíba, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Teresina, no Piauí, na capital do Rio de Janeiro e em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Leia + notícias de Economia, emprego

Para se candidatar é preciso ter apenas o Ensino Médio completo, ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar em um dos três turnos (manhã, tarde ou noite). O início é imediato.Os interessados podem checar as oportunidades disponíveis e se candidatar pelo site: https://carreiras.magazineluiza.com.br/times/Log%C3%ADstica.

Sobre o Magalu.

O Magalu é a empresa que está digitalizando o varejo brasileiro. Desde maio de 2011, a companhia é listada no Novo Mercado da B3. Nos últimos anos, fez diversas aquisições, consolidando sua presença nacional. Além de mais de 1.250 lojas, em 20 estados do país, o Magalu conta com mais seis marcas online (Netshoes, Zattini, Época Cosméticos, Estante Virtual e KaBuM!), 340 000 sellers em seu marketplace, e a plataforma de food delivery AiQFome. O App da companhia é acessado por mais de 50 milhões de usuários ativos mensais. Sua política de gestão de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP