Dupla ‘cai’ na muralha digital e é presa pela DIG após furtar comércio

Dois homens foram presos nesta segunda-feira após furtarem um estabelecimento comercial no bairro Vila Medon, em Americana. A prisão foi feita por policiais da DIG Americana após a Muralha Digital da Guarda Municipal (GAMA) flagrar a ação dos indivíduos.

Segundo a DIG, os policiais receberam, logo pela manhã, informações do setor de monitoramento da GAMA, dando conta de que por volta das 02h, dois indivíduos a bordo do veículo GM Montana, cor preta, haviam praticado um furto ao estabelecimento denominado situado À Rua Fortunato Basseto, Vila Medon.

A apuração deu conta de que os meliantes utilizaram o automóvel com placas adulteradas com o nítido intento de se furtar a eventual responsabilização delitiva, fatos que foram captados por câmeras de monitoramento da guarda municipal, e repassados ao setor de investigações desta DIG.

Ato contínuo, e também com a ação flagrada por câmeras vizinhas ao centro estético, os indivíduos desceram do carro forçando a entrada, que se deu por uma porta de vidro. Já dentro do estabelecimento, pegaram uma televisão, um notebook, uma impressora, cerca de R$ 150,00, um óculos e um aparelho celular, ocasião em que colocaram os objetos na caçamba da pick-up e tomaram rumo incerto.

A partir de tais informações, houve aprofundamento da análise da placa, bem como pesquisas nos sistemas policiais, sendo possível identificar dois imóveis onde possivelmente os meliantes utilizariam para depósito dos bens furtados.

Diante da situação flagrancial, houve buscas nos endereços, ocasião em que os indiciados foram detidos e algemados. Veículo apreendido para submissão a perícia técnica. Presos ouvidos a termo e recolhidos ao cárcere.