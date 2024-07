Pastor influencer Deive Leonardo publica livro infantil

Com a missão de conscientizar as crianças sobre a importância de exercer a caridade, compaixão e solidariedade, Deive Leonardo, pastor e um dos evangelistas mais influentes da atualidade, ao lado da Associação Evangelística, lança o livro infantil Turminha do Leo.

Ao utilizar de forma lúdica e imaginativa os ensinamentos da parábola do Bom Samaritano, o autor exemplifica aos pequenos que é possível aplicar no cotidiano os princípios bíblicos a fim de ajudar o próximo, sejam eles amigos, vizinhos ou a própria família.

Nesta obra, o leitor vai acompanhar o jovem Leo e os amigos Tony, Paty e Sophie, que após ouvir a pregação sobre esta passagem bíblica decidem encontrar uma forma de fazer o bem às pessoas.

Em meio a dúvidas e incertezas de que eram capazes de executar esta tarefa grandiosa, Leo pede orientação para Deus e encontra na Bíblia a luz que precisava: quando lia a história da multiplicação de comida feita por Jesus, após um menino levar a cesta com pães e peixes, ele percebe que as crianças podem ser agentes de mudança em suas comunidades e auxiliar todos que necessitam.

Em uma jornada desafiadora, os quatro amigos, encorajados pela mensagem de Leo, decidem unir forças e arrecadar doações para o orfanato da cidade, criando um bazar beneficente na igreja.

Enquanto trabalham juntos pelo bem comum e colocam em prática os princípios cristãos que aprenderam, a Turminha do Leo ensina não apenas sobre a importância de cultivar um coração compassivo e ter benevolência com todos, mas também, evidencia a gratificação que vem ao fazer o bem sem esperar nada em troca.

– […] vocês abraçaram a Palavra de Deus e a colocaram em prática. Mesmo sendo crianças, estão fazendo algo poderoso para cuidar e abençoar o próximo! – acrescentou o pastor.

– Pois é, eu não imaginava que pudéssemos fazer algo assim. Estou me sentindo um pouco como o Bom Samaritano! É muito bom ser útil e ajudar o próximo! – respondeu Leo.

(Turminha do Leo, p. 34)

Pastor

Inspirado na própria trajetória de autoconhecimento e evangelização, Deive Leonardo apresenta uma versão nova de si mesmo, quando ainda buscava descobrir sua missão de vida e como disseminar a Palavra de Deus. Agora, depois de impactar mais de 1 bilhão de pessoas com pregações na internet, o autor coloca em prática o objetivo de ensinar a garotada, por meio da literatura, que todos são capazes de alcançar grandes feitos e deixar um impacto positivo no mundo, desde que tenham o Criador como base de cada ação.

Publicado pela Editora Vida, Turminha do Leo também oferece músicas autorais e divertidas para enriquecer a experiência de leitura, além de atividades complementares que permitem os pequenos fixarem o aprendizado sobre a lição apresentada na história.

Sobre o autor: Deive Leonardo é formado em Direito e começou a fazer sucesso na internet por meio de pregações evangelísticas com uma linguagem simples e acessível a todos. Tem o maior canal de pregação individual do mundo, com mais de 1 bilhão de visualizações e oito milhões de inscritos, público que passa de 30 milhões, somadas todas as redes sociais. Também é autor dos livros Devocional alegria do amanhecer; O amor mais louco da história; Coragem pra recomeçar e Final da tempestade.

