4 em cada 10 pessoas pedem comida via delivery no Brasil

Um levantamento da Ticket, marca de Benefícios e Engajamento da Edenred Brasil, realizado com quase dez mil pessoas, revelou que 40% dos brasileiros têm o hábito de pedir comida via delivery e que 11% fazem de um a dois pedidos por semana. Quando analisados apenas os consumidores da geração Z, com idades entre 15 e 28 anos, esse percentual sobe para 51%.

Outra pesquisa da marca que revela as preferências pelos diferentes tipos de culinária mostra que “fast food” é a categoria mais pedida no delivery, seguida por “comida brasileira”, “lanchonete”, “pizzaria” e “carnes”. A Ticket também apurou, com base nas transações com o Ticket Restaurante (e os saldos de Restaurante do Ticket Flex e Ticket Super Flex), o gasto médio no delivery. De janeiro a maio deste ano, o maior deles foi registrado nas compras de comida japonesa, a R$ 84,80, enquanto o mais baixo foi nos pedidos de pratos mineiros, a R$ 49,59 em média por refeição.

Mercado online

O levantamento da Ticket também mostrou que, diferentemente dos pedidos de comida pronta, as compras online em supermercados ainda são restritas a uma pequena parcela das pessoas usuárias da marca. Entre os respondentes, 15% disseram que têm o hábito de recorrer ao serviço e 3% fazem pedidos todos os meses. Entre os consumidores da geração Z, a quantidade de pessoas que são habituadas a realizar compras online nesses estabelecimentos sobe para 17%.

Antenada às tendências e necessidades de seus públicos, a Ticket possui parceria com as principais plataformas de delivery, além de grandes redes de restaurantes que fazem entrega em domicílio. Outback, Bacio di Latte, Madero, Panelinha Fit, Pronto Chef, Pronto Light, Cumbuca Boa, Grancoffee e Olga Ri se juntaram recentemente às empresas que aceitam o pagamento com Ticket Restaurante ou com as trilhas de Restaurante das nossas soluções Ticket Flex e Ticket Super Flex.

