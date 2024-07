Corinthians perde pro Vasco (0-2) e segue mal

O Corinthians segue seu martírio e foi derrotado pelo Vasco esta quarta-feira por 2 a 0. O jogo foi em São Januário e o cruzmaltino subiu na tabela deixando o Timão na zona de rebaixamento.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Lucas Piton anotou o 1o gol aos 10′ e Sforza selou o placar já nos acréscimos.

Os jogadores do alvinegro paulista foram aplaudir a torcida do time depois do jogo.

Daí os torcedores do Corinthians começaram a cantar

“Bando de c*zao, tem que ser homem pra jogar no coringão”.

