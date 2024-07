PAT Americana traz 441 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 441 vagas de emprego disponíveis, entre elas 52 para ajudante de montagem de andaimes e 20 para conferente.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

As vagas disponíveis no PAT são as seguintes:

Açougueiro – Sem Experiência 1

Agente de Fiscalização – Sem Experiência 3

Ajudante de Cozinha – Com Experiência 4

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2

Ajudante de Mecânico de Motocicletas – Sem Experiência 1

Ajudante de Montagem – Com Experiência 1

Ajudante de Montagem de Andaimes – Com Experiência 52

Ajudante de Pedreiro – Sem Experiência 5

Ajudante de Produção – Sem Experiência 10

Ajudante Geral – Sem Experiência 2

Analista de Logística – Com Experiência 1

Analista de PCP – Sem Experiência 1

Aprendiz de Esmeril – Rebarbador – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Assistente de Compras – Sem Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 2

Assistente de Vendas – Sem Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 5

Atendente de Mesa – Sem Experiência 2

Atendente de Padaria – Com Experiência 1

Atendente de Padaria – Sem Experiência 2

Atendimento ao Cliente – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – SCPC – Estágio – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo de Obra – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 3

Auxiliar de Cobrança – Estágio – Sem Experiência 2

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 2

Auxiliar de Cuidador – Com Experiência 10

Auxiliar de Encanador – Com Experiência 3

Auxiliar de Engenharia Civil – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Instalador de Rastreador Veicular – Sem Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 11

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 10

Auxiliar de PCP Indústria Têxtil – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Jovem Aprendiz – Sem Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 14

Auxiliar de Retorção – Binadeira – Sem Experiência 2

Auxiliar de Sala de Pano – Com Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Auxiliar Eletroeletrônico – Sem Experiência 1

Balconista de Frios – Com Experiência 2

Balconista de Padaria – Sem Experiência 1

Barman – Sem Experiência 1

Caldeireiro Montador – Com Experiência 1

Carpinteiro – Com Experiência 2

Comprador – Com Experiência 1

Conferente – Sem Experiência 20

Conferente Júnior – Com Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 10

Consultor de Vendas Externas – Com Experiência 4

Consultor de Visual Merchandising – Sem Experiência 1

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 2

Costureira – Com Experiência 3

Costureira – Sem Experiência 3

Costureira D – Sem Experiência 1

Costureira Piloteira – Com Experiência 2

Cuidador de Idosos – Com Experiência 10

Eletricista – Com Experiência 3

Eletricista Automotivo – Com Experiência 1

Eletricista de Instalações de Automóveis – Sem Experiência 1

Eletricista Instalador – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 3

Eletromecânico – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 2

Encanador – Com Experiência 3

Encanador Industrial – Com Experiência 1

Encarregado de Almoxarifado – Com Experiência 1

Encarregado de Alvenaria – Com Experiência 1

Enfermeiro Professor- Coren Ativo – Sem Experiência 3

Estágio Administrativo – Sem Experiência 1

Estágio de Engenharia Civil – Ambiental – Sem Experiência 1

Estágio em Informática – Sem Experiência 2

Estágio em Telecomunicação – Sem Experiência 3

Estoquista – Com Experiência 3

Estoquista – Sem Experiência 1

Farmacêutico Substituto – Sem Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 2

Fresador – Com Experiência 1

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1

Instalador de Rastreador Veicular – Com Experiência 4

Instalador de Telecomunicações – Sem Experiência 10

Instalador de Vidros e Acessórios Automotivos – Sem Experiência 2

Lavador de Veículos – Sem experiência 1

Líder de Caldeiraria e Usinagem – Com Experiência 1

Líder de Corte de Tecidos – Com Experiência 1

Mandrilhador – Com Experiência 2

Marceneiro – Com Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 2

Mecânico de Tecelagem – Com Experiência 1

Mecânico de Usinagem – Com Experiência 1

Montador Elétrico – Com Experiência 1

Motofretista – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 4

Motorista Categoria D com Curso MOPP – Com Experiência 2

Motorista de Betoneira – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão Leve – Com Experiência 2

Motorista de Furgão – Com Experiência 1

Motorista Operador de Munck – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Balancim – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 13

Operador de Carga e Descarga – Com Experiência 1

Operador de Dobradeira – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Forno – Sem Experiência 1

Operador de Injetora – Sem Experiência 3

Operador de Máquina de Costura Transversal – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Tingimento – Com Experiência 2

Operador de Máquina Endireitadeira – Com Experiência 1

Operador de Rama – Com Experiência 1

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 2

Operador de Tinturaria Têxtil – Treinee – Com Experiência 2

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2

Operador de Torno Convencional – Com Experiência 4

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Sem Experiência 1

Operador Logístico – Sem Experiência 6

Operador Polivalente – Com Experiência 2

Orçamentista – Com Experiência 1

Padeiro – Com Experiência 3

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Porteiro – Sem Experiência 6

Pré-Vendas – SDR – Sem Experiência 1

Professor de Informática – Sem Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Recepcionista – Estágio – Sem Experiência 1

Repositor de Mercadorias – Com Experiência 1

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 2

Roteirizador – Com Experiência 1

Servente de Obras – Sem Experiência 5

Serviços Gerais – Com Experiência 9

Serviços Gerais – Sem Experiência 2

Soldador – Com Experiência 8

Soldador Mig – Com Experiência 1

Soldador TIG – Com Experiência 1

Subgerente de Restaurante – Com Experiência 1

Tapeceiro – Sem Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 3

Técnico em Edificações – Com Experiência 2

Técnico Têxtil de Fiação – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Trabalhador Rural – Com Experiência 1

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor – Sem Experiência 2

Vendedor Externo – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 3