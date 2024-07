Cocato marca convenção e pode não estar com Bill

Vanderlei Cocato foi às redes sociais convocar os filiados do Republicanos para a convenção do seu partido que acontece no dia 27 de julho próximo.

O estranho no fato é que ele não cita o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) e da a entender que o Republicanos vai ter candidato a prefeito e vice, além da chapa completa de candidatos a vereadores.

Recentemente, foi selado um acordo para que o Republicanos embarcasse na campanha de Bill, mas a convenção marcada e o tom dado por Cocato indicam que os caminhos podem não ser os mesmos para PL e Republicanos.

Fala Cocato

“Precisamos da política do governador Tarcísio de Freitas. Política séria que cumpre a palavra”.

Leia + sobre política regional

Ele segue citando até a própria mãe. “Como dizia minha mãe Alzira- A gente tem que respeitar a história das pessoas e honrar cada palavra que a gente se compromete”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP