A Espanha bateu a Inglaterra por 2 a 1 na tarde deste domingo e garantiu o título da Eurocopa disputada na Alemanha. Todos os gols saíram no 2o tempo.

Leia + Sobre todos os Esportes

Nico Willians abriu o placar logo aos 2′ de jogo para os espanhóis. Mas os ingleses empataram e renasceram aos 28′ com Palmer.

O gol decisivo saiu aos 41’ do segundo tempo. Oyarzabal aproveitou cruzamento que veio da esquerda e se adiantou aos zagueiros e venceu o goleiro Pickford.

Três minutos depois a Inglaterra quase empatou com duas chances sendo salvas embaixo das traves.

Espanha supercampeã

Com o título deste domingo, os espanhóis se tornaram os maiores campeões do torneio, com 4 títulos do maior torneio continental de futebol.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP