Paula Lima faz show de graça na Concha Acústica do Taquaral, em Campinas

Uma das maiores divas da Música Preta Brasileira chega com o espetáculo “Eu, Paula Lima – O Baile” em Campinas. No dia 21 de julho (domingo), às 16h, a cantora e compositora Paula Lima realizará a apresentação gratuita na Concha Acústica do Taquaral.

“Eu, Paula Lima – O Baile”, idealizado e dirigido pela própria cantora, com direção musical (palco) de Bruno Nunes, é um show para dançar sob a égide do melhor da soul music, do samba rock e de outros ritmos sacudidos que colocaram a artista entre os principais nomes do país. Desde seu primeiro álbum, a intérprete que já agitava as pistas em carreira solo ou nas suas incursões com bandas como Zomba, Unidade BOP e Funk Como Le Gusta, além das colaborações com Thaíde e DJ Hum, convoca o público numa das faixas mais famosas: “Quero ver você no Baile”. Alguns anos, muitos álbuns, turnês internacionais e premiações depois, a cantora que está na estrada com seu show autobiográfico (Eu, Paula Lima) e um tributo à Rita Lee (Soul Lee), desenhou um concerto especial para transformar seu palco em uma enorme pista de dança.

“É uma grande festa, uma versão ainda mais dançante do nosso espetáculo, que traz uma série de odes ao empoderamento feminino”, comenta.

Além de sucessos autorais como “Guarda-Chuva”, “Clareou” e a nova “Aqui só dá você”, salpicados por clássicos que vão de Hyldon a Tim Maia, de Jorge Ben Jor ao parceiro de muito som, Seu Jorge, Paula enaltece a força da mulher brasileira em números que passam pela própria Rita Lee, Sandra de Sá e até clássicos da disco, como “Got be Real”, de Cheryl Lynn.

Encapsulando sua voz exuberante e de trovão, a sua sonoridade que promete não deixar ninguém parado passa pelas batidas da bateria, acompanhadas das notas do baixo, teclado, trombone e guitarras. Paula Lima quer ver você no baile!

SERVIÇO:

Eu, Paula Lima – O Baile

Data: 21/7 (domingo)

Horário: 16h

Local: Concha Acústica do Taquaral

Ingresso: Grátis

Informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/paula-lima-14/