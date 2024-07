PCdoB Santa Bárbara se reúne com Dr José e avalia apoio

Eleições em Santa Bárbara d’Oeste

Leia abaixo nota do PCdoB da cidade

O PCdoB aplica a decisão e orientação UNITÁRIA Nacional da Federação PT- PCDOB-PV a decisão de lutar pelo objetivo central nestas eleições de derrotar o PL e fortalecer o campo de sustentação do Governo Lula. A Federação PT- PCDOB-PV aplica esta tática em TODO o país buscando compor em cada Município um campo político o mais amplo possível de alianças.

Compartilhamos em Santa Bárbara d’Oeste esse esforço com todas as forças em torno de uma candidatura que tenha chance de derrotar o candidato do PL.

A Federação Brasil da Esperança já teve reunião com Dr José e sua equipe há mais de 1 mês e voltaremos a nos reunir com o mesmo.

Nossa espectativa é de que em Santa Bárbara d’Oeste tenhamos a compreensão e união necessária para ampliar ainda mais as forças políticas em torno do Dr José e impor a derrota ao grupo de Rafael Piovezan já há 12 anos governando Santa Bárbara.

Essa é a posição do PCdoB desde o início das conversações.

Gilmar Vieira

Secretário de organização do PCdoB.

Essa posição da direção do PCdoB.