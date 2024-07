O ambientalista Denis Marto lamentou novo desastre ambiental na região.

Infelizmente, mais uma vez, presenciamos uma situação deplorável como essa em nossa região. O caso é alarmante e urgente, precisamos construir um ambiente propício ao desenvolvimento de políticas públicas e conscientização que possibilitem o engajamento da sociedade civil, em sua coletividade, na conservação do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos.

Há 10 anos vivenciamos uma significativa eutrofização do Reservatótio Salto Grande, em Americana, um dos muitos cursos d’água que alimentam o Rio Piracicaba e, nesse momento, acompanhamos essas cenas aterrorizantes mais a jusante.

É importante salientar que nesse caso, vemos os peixes mortos, boiando e sendo carregados pela força da água, porém não somente esses animais são afetados. A microbiota – seres vivos que compõem o ecossistema como fungos, algas etc, extremamente rica e importante para a manutenção da vida e de seus processos no ambiente é afetada significativamente e, como consequência, desequilibra as relações da flora e fauna.



É imprescindível adotarmos um olhar mais sensível às questões ambientais, visto que a perpetuidade da raça humana na Terra depende de como se dará sua relação com os demais elementos que compõem o meio ambiente. É preciso que sejam adotadas, imediatamente, ações e investimentos que permitam uma gestão dos recursos hídricos com maior controle e rigidez, visto que são estes recursos a base para a sobrevivência de todos.

Por fim, mas não menos importante, é necessário que as pessoas se envolvam nesse processo, que contribuam ativamente na proteção e conservação dos recursos naturais, que participem da elaboração e aplicação de políticas públicas, que ensinem as futuras gerações sobre como podem contribuir para um mundo melhor. É nesse contexto que a Educação Ambiental se apresenta como uma ferramenta de transformação, de edificação de uma sociedade consciente, engajada e disposta a tornar a vida na Terra mais harmoniosa e sustentável. Continuaremos determinados para somar colaboradores na propagação dos valores e princípios da Educação Ambiental, com a imortal esperança de dias melhores.

Denis Marto é graduado em Gestão Ambiental pela pela Esalq-USP, especialista em gerenciamento de Recursos Hídricos pela EEP e associado-fundador da Associação Mandacaru – Educação para Sustentabilidade.

