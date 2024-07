Supermercados Crema confirma nova unidade na Avenida da Amizade

Conforme divulgado com exclusividade pelo Portal Novo Momento no início de abril, a nova unidade do Supermercado Crema da região, que será entre a zona leste barbarense e a região que mais cresce em Americana, vai sair do papel.

Após cem dias de suspense, a rede instalou uma placa no terreno que fica sediado em SBO, mas que terá acesso logístico também por Americana, impulsionando o desenvolvimento econômico nas duas cidades.

No início dos anos 2000, a marca Pague Menos instalou uma placa no final da mesma avenida, no antigo bairro Bruchelas, entre o São Jerônimo e o Mário Covas, a estratégia “blindou” a região de receber novos supermercados e após a construção de loteamentos residenciais no local, a unidade do PM do Jardim Europa continuou como a principal opção até os dias atuais. Nas proximidades tem, também, o supermercado São Vicente do bairro São Fernando.

Com mais concorrência de ponta, moradores podem contar com mais competitividade de preço e facilidade no dia a dia.

A rede Crema possui três unidades, decidiu investir recentemente R$ 35 milhões em Nova Odessa e já aparece entre os 200 mercados mais lucrativos do país.