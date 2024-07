“O Sr. pediu voto para o Denis Andia”, diz Corá para Carlos Fontes

A votação das contas do ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia, nesta sexta-feira, na Câmara Municipal, foi palco de uma verdadeira lavagem de roupa suja entre os vereadores Felipe Corá (PL) e Carlos Fontes (União).

Carlos Fontes, que atualmente faz oposição ao atual governo por ter o filho como pré-candidato a vice-prefeito, usou a palavra para falar mal do governo Denis Andia e, de quebra, detonar a atual gestão do prefeito Rafael Piovezan (PL).

O que Carlos Fontes não esperava era um invertida do colega de bancada Felipe Corá, que “relembrou” os posicionamentos e condutas de Fontes durante a gestão Andia, quando fazia parte da base de governo, inclusive atuando como líder de Andia na Câmara.

“Você foi o melhor líder de governo do Denis Andia. Colava perfurado pedindo voto para o Denis Andia. Acho que o Sr. esqueceu, bateu a cabeça, isso é memória seletiva. O que o Sr faz, fazer da votação das contas um palanque político para seu filho, que parece Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. O Sr. foi líder, o Sr. esqueceu todas as coisas que o Sr. combinava com a base do governo aqui”, disse Corá sobre Fontes.

Corá, ainda, relembrou que Fontes foi candidato a presidente da Câmara com o apoio do atual governo. “Até a presidência da Câmara o Sr. disputou com o apoio do governo. Gostaria que o Sr. relembrasse tudo o que o Sr. discutiu aqui. Quem pediu voto para o Denis Andia foi o Sr”, completou Corá.