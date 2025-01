Paulistão 2025 terá tour do troféu em 12 cidades

Torcedores de 12 cidades do Estado de São Paulo terão a oportunidade de ver de perto o troféu do Paulistão Sicredi 2025.

O Campeonato Paulista Itinerante começará no dia 18 de janeiro, três dias após o início do torneio na cidade de Mirassol.

Um caminhão personalizado irá rodar interior, litoral e capital paulista ao longo da competição, contemplando os municípios dos 16 times participantes do campeonato – o tour será encerrado no dia 18 de fevereiro, em Santos.

Os locais em que a unidade móvel ficará posicionada serão divulgados nos próximos dias (veja programação das cidades abaixo).

Os torcedores poderão tirar fotos com o troféu e participar de diversas outras atrações especiais, como futmesa, pebolim, videogames e distribuição de brindes.

A iniciativa é do Sicredi, que há sete anos batiza o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil.

O Paulistão Sicredi Itinerante ficará o dia todo em cada cidade e contará ainda com ativações dos times locais, como venda de produtos licenciados e presença das mascotes oficiais.

O acordo de FPF Partner celebrado entre Sicredi e a Federação Paulista de Futebol inclui o nome e o patrocínio a nove competições da entidade, como o Paulistão e Copinha, tanto masculino quanto feminino, além das divisões de acesso, contemplando mais de mil jogos anualmente.

O Paulistão Sicredi 2025 começará no dia 15 de janeiro. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo por Record, YouTube (CazéTV), TNT Sports e Max.

PAULISTÃO SICREDI ITINERANTE

18 de janeiro – Mirassol (Rua José Bonifacio / Rua Benjamin Constant)

21 de janeiro – Novo Horizonte (Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o ‘Jorjão’)

24 de janeiro – Bauru (Rua Benedito Eleutério 4/10 – Vila Industrial – Estádio Alfredo de Castilho)

28 de janeiro – Ribeirão Preto (Arena Nicnet – Rua Edgar Rodrigues | Esplanada Dr. Sócrates. Em frente ao portão 7)

1º de fevereiro – Rio Claro (Estacionamento do Shopping Center Rio Claro)

4 de fevereiro – Limeira

7 de fevereiro – Campinas (Estádio Brinco de Ouro da Princesa – Portão 9 – entrada principal do estádio na Av. Imperatriz Dona Tereza Cristina)

8 de fevereiro – Campinas

10 de fevereiro – Diadema

12 de fevereiro – São Bernardo

14 de fevereiro – Bragança Paulista

16 de fevereiro – São Paulo

18 de fevereiro – Santos (Rua Princesa Isabel / Rua Tiradentes na Vila Belmiro)

