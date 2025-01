Prefeitura no ataque, sinalização viária e pintura da Emef

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está revitalizando a sinalização viária com pintura de solo do cruzamento da Avenida Monsenhor Bruno Nardini com a Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga.

O serviço, contínuo no município, proporciona melhorias às faixas de pedestres e às faixas contínuas, tracejadas, zebradas e retenção (demarca o local da parada do veículo no sinal vermelho) do cruzamento, que também chega à Rua da Agricultura.

“Esse é um cruzamento com grande fluxo de veículos e para manter a segurança dos motoristas e pedestres, estamos revitalizando toda a sinalização horizontal”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A ação faz parte do trabalho da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) em manter a segurança dos usuários que trafegam pelas vias, visando sempre a melhoria da mobilidade urbana e da segurança.

Prefeitura faz pintura interna da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, em Americana, recebe serviços de pintura interna das paredes e portas. O trabalho se soma às ações de preparação da unidade para o novo ano letivo de 2025.

Em dezembro do ano passado, climatizadores de ar foram instalados nas salas de aula, para o conforto térmico dos estudantes e professores. A pintura das paredes e portas iniciada em janeiro contempla, na primeira etapa, as salas de aula. Em seguida, o serviço se estenderá para áreas administrativas da escola.

A manutenção é realizada por meio de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), instituído em Americana pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi.

Este mês, as escolas contempladas pelo programa fazem o fechamento e entregam à secretaria a prestação de contas da aplicação do recurso em 2024. O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a efetividade do PDDEM.

“É uma das políticas públicas de maior impacto entre as desenvolvidas pelo prefeito Chico para Americana. As escolas investem por meio de uma gestão compartilhada, priorizando as melhorias a serem executadas em alinhamento com a comunidade escolar”, declarou Ghizini.