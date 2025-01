Profa Juliana quer prefeitura dando tapa no campo do São Manoel

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a realização de roçagem e limpeza e manutenção do campo de areia da Praça de Esportes do São Manoel.

No documento, a parlamentar afirma que moradores da região procuraram o gabinete para relatar problemas relacionados ao mato alto e às condições inadequadas de uso do espaço.

O que diz Juliana

“O campo de areia está coberto de mato alto. Por esse motivo, solicitamos o serviço de roçagem, limpeza e manutenção do campo de areia do local, visando a melhor utilização do espaço”, disse.

Leia + sobre política regional

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (21) e encaminhado ao Poder Executivo para análise e atendimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP