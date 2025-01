A Tecnotêxtil Brasil está a apenas 5 meses de acontecer! O evento será realizado de 22 a 25 de abril de 2025, na Feira Industrial de Americana (FIDAM), em Americana (SP). A feira promete ser um verdadeiro palco de oportunidades para fomentar o polo de Americana/SP – e as regiões de Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Desde sua estreia, a Tecnotêxtil tornou-se um encontro essencial para profissionais, expositores e marcas nacionais e internacionais, reforçando seu papel como referência no setor. A edição de 2025 retorna à Americana, cidade com grande tradição no setor têxtil e conhecida como a “Princesa Tecelã” – um centro vibrante de produção que une tecnologia e tradição.

Para Hélvio Pompeo Junior, Diretor de Comunicação do evento, “a Tecnotêxtil 2025 reflete o empenho do setor em impulsionar inovações e fortalecer o mercado têxtil brasileiro. Essa é uma oportunidade para apresentar as últimas novidades e fomentar o crescimento de um setor fundamental para a economia brasileira”.

Com uma área de 8.000m², a feira será realizada nos pavilhões da FIDAM e já conta com 100% dos estandes vendidos. “A Tecnotêxtil é um ponto de encontro crucial para quem quer entender as novas direções do setor, promovendo conexões que se transformam em negócios”, afirma o presidente do Febratex Group, Hélvio Pompeo.

Na Tecnotêxtil 2025

profissionais e empresários dos setores têxtil e de confecção terão a chance de fortalecer parcerias, conferir os lançamentos mais recentes em tecnologia, máquinas, equipamentos e matérias-primas.

Além de promover o networking, a feira aquece a economia local, com forte impacto em setores como hotelaria, restaurantes, comércio e transporte, destacando-se como um dos maiores eventos têxteis do Brasil.

Na última edição, realizada em março de 2023, mais de 15 mil visitantes, 300 marcas e 120 expositores participaram, criando um ambiente de negócios que fortaleceu a economia local.

