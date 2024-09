PCJ em alerta com La Niña e crise hídrica

As vazões dos rios nas Bacias PCJ estão em média 36% abaixo do normal para o período. O tempo seco, reflexo da transição do fenômeno climático “El Niño” para o “La Niña”, tem também impactado nas precipitações de chuva na região.

Diante desse cenário, o Consórcio PCJ convidou o hidrólogo e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Antônio Carlos Zuffo, para apresentar seus estudos e cenários para os próximos meses, que segundo ele, deve apresentar uma estiagem mais longa nesse ano. A apresentação acontecerá durante a Reunião Plenária do Consórcio PCJ, que acontecerá no dia 26 de setembro, no NOHotel, em Americana (SP), a partir das 9h.

Recentemente, em entrevista ao Portal Água (www.agua.org.br), o site do Consórcio PCJ, Zuffo analisou o comportamento climático atual, no qual atenta que as vazões dos rios devem seguir abaixo da média até o início de dezembro. Na entrevista, ele alertou que “as cidades que não possuem reservatórios municipais ou não são abastecidas com mananciais regulados pelas vazões do Sistema Cantareira vão sofrer mais com a estiagem prolongada nesse ano”.

Em sua apresentação para a Reunião Plenária, o pesquisador e professor vai apresentar cenários sobre a disponibilidade hídrica nas Bacias PCJ. O objetivo é munir os municípios e empresas associados de informações para planos de ação e contingenciamento, em caso de agravamento das condições climáticas.

Reunião PlenáriaPCJ reconhece municípios com gestão sustentável

Em comemoração aos 35 anos do Consórcio PCJ, será entregue o troféu “Gestão Sustentável da Água”, em reconhecimento às prefeituras associadas pelo seu trabalho junto ao Consórcio PCJ de apoio na busca pela sustentabilidade hídrica local.

Atualmente, a entidade é composta por 41 municípios que mantêm as atividades de preservação e manutenção das Bacias PCJ: Artur Nogueira, Amparo, Analândia, Atibaia, Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Capivari, Camanducaia, Campinas, Cosmópolis, Cordeirópolis, Corumbataí, Hortolândia, Extrema, Holambra, Irecemápolis, Indaiatuba, Ipeúna, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Limeira, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracaia, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santo Antônio de Posse, Santa Bárbara d’Oeste, Valinhos, Vargem, Vinhedo.

O Consórcio PCJ solicita que os municípios se articulem e enviem ao menos um representante oficial, o próprio prefeito ou alguém indicado por ele, para receber a premiação. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone 19 3475 9400.

Entrega do livro que celebra os 30 anos do Programa de Proteção aos Mananciais

Durante a reunião, serão distribuídos exemplares do livro “Três Décadas de Conservação das Matas Ciliares nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí”, que celebra os 30 anos de atuação do Programa de Proteção aos Mananciais do Consórcio PCJ. A publicação narra toda a história da iniciativa, os resultados e os desafios futuros, além de contar com a colaboração de textos de importantes nomes para o Programa, como a proprietária da primeira área atendida pelo Programa, Maria Christina Pacheco, e o engenheiro, Carlos Alberto Schincariol, entre outros.



Evento: 95ª Reunião Ordinária do Consórcio PCJ

Local: Nohotel Premium, localizado na R. Ítalo Boscheiro, 555, Americana (SP)

Data e Horário: 26/09/2024, às 9h

