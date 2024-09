Felipe Neto ironiza livro de Pablo Marçal

O youtuber Felipe Neto ironizou um livro do coach e candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB).

Provocado por amigos em um podcast, Neto disse. “Por R$ 120, um livro que é fininho, que não tem quase nada e ensina a ganhar dinheiro?”.

Mais Felipe Neto

O livro tem a letra pequena. “Agora é com você, escreva o livro”, acusa o youtuber. Um outro integrante da bancada comenta: “Merecia três cadeiradas, esse cara”.

Hot influencers se reúnem em Jurerê para reality com pegação liberada; veja participantes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karol Mendes (@kaarolmendesof02)

O evento itinerante que reúne as maiores criadoras adultas do Brasil, incluindo estrelas do OnlyFans e da Privacy – as plataformas +18 –, está de volta para proporcionar momentos únicos de produção de conteúdo, colabs, trocas de ideias, conhecimento e diversão.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A terceira edição do reality show “A Firma’s House” acontece em uma mansão em Jurerê Internacional, Santa Catarina. A última temporada foi em Tijucas/SC e reservou momentos de muita pegação ao vivo e online.

Claudia Lourenci, CEO da agência A Firma, idealizadora do evento, explica que a proposta é revolucionar a forma como as criadoras de conteúdo se conectam, criando um movimento que une essas mulheres em um ambiente propício para a produção de conteúdo de qualidade e muita sensualidade.

“Mais do que um reality, é uma mansão para se criar conteúdo inédito e autêntico. É uma jornada de ideias, gravação, produção, tudo sem censura e com pegação liberada. O reality será muito mais ousado e picante do que outros do segmento como ‘De Férias com o Ex’, da MTV, e ‘Brincando com o Fogo’, da Netflix”, garante.

Além de grandes nomes das plataformas adultas, que já são milionárias, o reality traz novatas e revelações do ano. Entre algumas confirmadas estão Gi Genesini, uma das musas da California TV, Anna Savegnago, que viralizou com seus vídeos de comédia na web e se lançou no mundo +18, além de Karol Kiméshi, atriz das pegadinhas da RedeTV!.A influencer Flora Favaretto também está no reality. Ela ficou conhecida por ser vítima de gostosofobia em SP, quando foi expulsa de um condomínio de luxo. Kelly Valim, Tati Eliasquevici, Tay Mirelles e Valentina Pink são outras confirmadas. Elas são as mais novas milionárias das plataformas +18.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP