Pelo 7º ano consecutivo, Sumaré recebe Caravana Iluminada da Coca-Cola

Mantendo o clima natalino de amor e união, pelo sétimo ano consecutivo, as ruas de Sumaré serão abrilhantadas pela Caravana Iluminada da Coca-Cola! Sucesso nos anos anteriores, a caravana passará pela cidade no dia 9 de dezembro. O percurso foi definido pela empresa e terá início na Avenida Minasa, em frente ao supermercado Arena, a partir das 18h30, e término na rua Mina Gerais, em Nova Veneza.

A exemplo do último ano, o conceito utilizado pela empresa é “Desperte o Papai Noel que há em Você”. Os veículos trazem diversas atrações, efeitos visuais e sensoriais. Outra novidade será a presença de uma orquestra com quatro integrantes (dois violinistas, um violoncelista e um trompetista), assim como conteúdos digitais sendo projetados em leds em formato de lata de Coca-Cola.

Também não vai faltar a interação com a já tradicional presença do Papai e Mamãe Noel, que pelo segundo ano seguido realizam a rota, além de efeitos de fumaça e até um caminhão em full led, que trazem conteúdos digitais em homenagem às fabricas de Coca-Cola FEMSA Brasil e, outro, às famílias que se reúnem no Natal e celebram com a marca.

Mais notícias da cidade e região

A caravana passará pelas principais avenidas das regiões do Matão, centro e Nova Veneza. É importante frisar que o percurso poderá atrasar ou adiantar em determinados pontos, devido às condições de trânsito ou condições meteorológicas desfavoráveis. Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural e Guardas Municipais escoltarão as carretas, mantendo a segurança de todos. Também será possível conferir o trajeto dos caminhões por meio do site https://www.coca-cola.com.br/natal.

“É com muita alegria que renovamos nossa parceria com a Coca-Cola e, pelo sétimo ano consecutivo, vamos receber a Caravana Iluminada, que vai abrilhantar nossa cidade. A Caravana já é tradição em Sumaré e vai compor nossa programação de Natal, que preparamos com muito carinho para nossa população. São ações que visam aquecer o coração de nossas famílias e deixam nossa cidade mais aconchegante e alegre”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben.

O Fundo Social de Solidariedade, com a ajuda de voluntários, está produzindo a decoração sustentável do Natal do Bem, desenvolvida por meio do reaproveitamento de garrafas pet, além de uma belíssima iluminação toda especial, que enfeitarão toda a cidade.

“Queremos manter o espírito de amor e união, principalmente neste ano. Pelo sétimo ano seguido preparamos atividades para emocionar e acolher nossos moradores neste período tão gostoso que é o Natal. Nosso Natal do Bem estará em toda a cidade, proporcionando momentos de felicidade, amor e esperança para nossos moradores. Nosso objetivo é oferecer para a população espaços onde as famílias possam aproveitar esse clima especial de fraternidade e paz, levando ainda para as nossas crianças o encantamento do Natal. Toda a decoração está sendo preparada com muito carinho pela nossa equipe, em um projeto socioambiental que envolve a solidariedade e a união, cultura, lazer e proteção ao meio ambiente. Que a energia deste período tome conta de Sumaré e possa permanecer durante todo o próximo ano”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Confira o trajeto em Sumaré:

Matão:

Avenida Emílio Bosco – saída do supermercado Arena

Praça do Evangelho

Avenida Minasa

Rodovia Anhanguera

Centro

Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto

Avenida Júlio de Vasconcelos

Rua Joseph Pleasant Fenley

Avenida 3M

Viaduto Aristides Moranza

Avenida Júlia de Vasconcellos Bufarah

Avenida Sete de Setembro

Avenida Rebouças

Retorno na Avenida da Saudade

Praça das Bandeiras

Praça Manoel de Vasconcellos

Praça da República

Avenida Júlia de Vasconcellos Bufarah

Avenida 3M

Avenida Eugênia Biancalana Duarte

Nova Veneza

Avenida da Amizade

Rua Minas Gerais