Pesquisa indica 'folga' para prefeitos após inaugurações

A pesquisa divulgada esta terça-feira que aponta o prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) com folga além da esperada sobre o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) indica que os efeitos das inaugurações do final do período legal devem mesmo ajudar os atuais prefeitos.

Leitinho aparece com quase 20 pontos à frente de Bill, cenário que era de 8 a 10 pontos antes de julho.

O período de inaugurações nas cidades da região se concentrou entre a última semana de junho e a primeira semana de julho. Teremos este ano candidatos a reeleição em Americana (Chico Sardelli), Santa Bárbara d’Oeste e o próprio Leitinho Nova Odessa. Em Sumaré, o governo deve apostar no tio/cunhado Éder Dalben para suceder Luiz na prefeitura.

O ‘ganho’ que os prefeitos devem ter nas pesquisas internas deve ser algo entre 8% e 15%, a depender da força da divulgação e da capacidade de mobilização dos opositores. Os números finais dificilmente devem fugir do que se viu em Nova Odessa.

Pesquisas a mais

Os novos levantamentos internos já estão saindo do forno e devem acender alerta nas oposições e trazer esta certa folga para os governantes. Aparentemente, o fator gestão local deve ser mesmo o principal foco do eleitor na hora de definir a voto, a despeito dos ‘analistas’ que falam em polarização ‘Lula x Bolsonaro’ nas eleições locais deste ano.

