Larguesa deve ser o nome da esquerda na eleição; com Carlão de vice

Ex-vereador e brevemente prefeito em 2012, Luís Vanderlei Larguesa deve ser o nome do PT candidato a prefeito nas eleições deste ano em Santa Bárbara d’Oeste. E ele ainda deve ter como candidato a vice o vereador Carlão Motorista, até recentemente apontado como pré-candidato do PSB.

A costura para se ter Carlão de vice deve seguir nos próximos dias. Interesses de todos os candidatos a prefeito tendem a reforçar a união PT-PSB, mas ainda falta o aval do vereador e de sua família.

O lançamento dos dois forçaria uma união da esquerda com apoios de PT, PCdo, PV, PSB. Rede e PSol. Mas PSol e Rede podem fazer o apoio crítico- como proposto em Americana a Giovana Fortunato (PDT) ou mesmo nem apoiar.

Larguesa e a história

LVL foi vice-prefeito e prefeito no governo Mário Heins (2009-2012). Ele rompeu com o grupo do então prefeito. Este foi cassado e o petista governou a cidade por cerca de seis meses em 2012. Os dois foram adversários na disputa e quem levou aquele pleito foi Denis Andia (então PV), iniciando o atual ciclo de governos ‘administrativos’ da cidade.

