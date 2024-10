De acordo com uma nova pesquisa do LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, os(as) profissionais brasileiros(as) estão entre os(as) que mais se sentem sobrecarregados(as) com o ritmo acelerado das mudanças no ambiente de trabalho, com 87% afirmando que estão sofrendo com essa pressão. A média do Brasil supera a de países como Estados Unidos (50%), Alemanha (70%) e Índia (82%). E, para tentar reverter este cenário, 78% dos(as) brasileiros(as) estão buscando mais apoio do que nunca, já que esse ritmo de mudança deixou 49% preocupados(as) em ficarem para trás em suas carreiras.

Ainda segundo a pesquisa, os três maiores desafios enfrentados pelos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as) cujas funções estão mudando, são: provar que podem trabalhar de forma eficaz de casa (40%), integrar a IA no trabalho diário (39%) e gerenciar equipes multigeracionais (22%). Este cenário está refletindo a busca por capacitação na plataforma, que mostra um aumento global no consumo de cursos do LinkedIn Learning voltados para o desenvolvimento de habilidades em IA, por exemplo, com crescimento de 117% no último ano entre profissionais não técnicos*.

Os(as) profissionais reconhecem que a experiência por si só não é suficiente

Os(As) profissionais brasileiros(as) estão entre os(as) que mais reconhecem que apenas a experiência não será suficiente para avançar em suas carreiras, com 63% concordando com essa afirmação, enquanto a média global é de 56%. Além disso, 47% dos(as) brasileiros(as) que responderam à pesquisa afirmaram que o aprendizado contínuo é essencial para progredir.

Ao mesmo tempo, apenas 34% dos(as) profissionais do País sentem que podem contar com seus gestores para obter ajuda sobre como navegar por períodos de mudança no trabalho, e 30% afirmaram estar inseguros(as) sobre quais informações confiar em relação ao crescimento profissional, destacando que os trabalhadores de hoje precisam mais do que nunca de ajuda para encontrar seu caminho.

Para Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina e África, não é surpreendente que muitos profissionais se sintam sobrecarregados e preocupados com a possibilidade de ficar para trás. “Para enfrentar esses desafios, é essencial que os trabalhadores se mantenham atualizados, adquiram novas competências e invistam no aprendizado contínuo. Profissionais consideram vídeos curtos os mais úteis e envolventes na busca por informações (56%) – e esse formato está crescendo rapidamente no LinkedIn, com uploads de vídeos aumentando 34% ano após ano. Essas atitudes são fundamentais para construir a confiança necessária para prosperar em um ambiente em constante transformação.”

Dicas de especialistas do LinkedIn para se adaptar às mudanças e se manter à frente

Os profissionais estão recorrendo ao LinkedIn em busca de conhecimento e habilidades que os ajudem a se adaptar às rápidas mudanças no ambiente de trabalho. Com dicas de especialistas, ferramentas impulsionadas por IA e notícias em tempo real, a plataforma oferece as ferramentas necessárias para que se destaquem.

Acompanhe as mudanças: Temas como IA e trabalho híbrido estão em constante evolução. Ao se manter atualizado com as últimas notícias de especialistas de confiança, como os LinkedIn Top Voices, você pode entender melhor como esses desenvolvimentos impactam seu trabalho diário e como eles podem se desdobrar no futuro. Estar a par das novidades pode evitar o sentimento de sobrecarga e ajudá-lo a se sentir mais no controle. Pratique para entrar no ritmo: A mudança pode ser difícil e é normal se sentir atordoado, mas tente encarar o processo com mente aberta. Estar disposto a aprender permite adquirir conhecimento em áreas que facilitarão a adaptação às mudanças. Por exemplo, no caso da IA, praticar a escrita de prompts ou usar a tecnologia para fazer anotações em reuniões tornará mais fácil o uso dessas ferramentas no futuro. O LinkedIn disponibilizou uma série de cursos gratuitos, como “Inteligência Artificial: Noções e Curiosidades Além da Engenharia”, até 25 de novembro de 2024, e está oferecendo dois certificados gratuitos em IA generativa até o final de 2025. Além destes, temos também: Como se Comunicar com Confiança, Como Usar o Pensamento Crítico para Refinar o Julgamento e a Tomada de Decisões, Como se Adaptar e Reinventar em Tempos de Incerteza e Transformação, também disponíveis gratuitamente até 25 de novembro de 2024. Aproveite o aprendizado em pequenas doses: Encontre maneiras mais fáceis de adquirir novas habilidades e conhecimentos para que o aprendizado contínuo pareça mais gerenciável. O LinkedIn oferece uma variedade de formatos, desde vídeos curtos até cursos completos, permitindo que os profissionais escolham a abordagem que melhor se adapta às suas necessidades e ao tempo disponível. Combinar esses diferentes tipos de aprendizado ajuda a manter o ritmo com as mudanças no ambiente de trabalho, sem sobrecarregar a rotina.

