Maioria dos jovens se informa pela Internet

Nos últimos anos, a Internet ganhou um grande poder na vida das pessoas. Atualmente, os jovens utilizam da rede para diversos fins, inclusive, como fonte de conhecimento. Para entender melhor essas preferências, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios conduziu uma pesquisa e perguntou “onde você busca se informar sobre as notícias?”. Com dados coletados entre os dias 23 de setembro e 4 de outubro, o levantamento contou com a participação de 5.277 respondentes, de 15 a 28 anos de idade.

Segundo o analista de treinamento e desenvolvimento do Nube, Dafne Augusto, é fundamental estar por dentro dos acontecimentos. “É essencial para desenvolver um melhor senso crítico em diferentes esferas e vai ajudá-los a tomar decisões conscientes, tendo opiniões mais embasadas. A reflexão sobre os fatos também vai influenciá-los positivamente a entender os desafios globais, estimulando a empatia pelo próximo e a sensibilidade às necessidades e realidades dos outros”.

A Internet é o meio de informação favorito dos jovens

A maioria dos jovens opta por se informar em plataformas virtuais. As redes sociais (38,30%), os sites de imprensa (16,85%) e podcasts (6,46%) são as alternativas mais comuns. “Esses portais de fato tornaram a informação mais acessível e rápida, deixando a população atualizada mais rapidamente. Contudo, isso incentiva um consumo acelerado de conteúdo, fazendo a atenção aos temas superficial demais”, comenta Augusto.

Além disso, ele alerta para a necessidade de averiguar a veracidade das publicações. “Precisamos sempre checar a procedência. Esses locais estão repletos de fake news e é perigoso acreditar ou divulgar algo antes de confirmar se é verídico”. Atualmente, qualquer pessoa pode criar uma conta nas redes sociais e criar notícias. Por isso, é necessário ter bastante cuidado para não ser influenciado por quem está mal intencionado. Entretanto, de acordo com o levantamento, os indivíduos possuem esse discernimento, afinal, apenas 9,55% dos participantes se informavam pelos amigos ou familiares.

Os meios mais tradicionais perderam força com os jovens

Por conta da variedade de opções na web, a nova geração não tem alguns hábitos bastante comuns para os mais velhos. Alternativas como televisão (15,69%), jornais ou revistas (10,29%) e rádio (2,86%) perderam força com o passar do tempo. Apesar de ter aspectos positivos nessa mudança, também serve como alerta. “É muito importante diversificar os meios para se informar. Existem sites de veículos confiáveis e os métodos mais tradicionais. No entanto, independentemente de qual será a sua escolha, ela deve ter critérios, análises e apurações idôneas, sólidas e fundamentadas”, complementa o especialista do Nube

Fonte: Dafne Augusto, analista de treinamento e desenvolvimento do Nube