Pet Truck vem a Campinas no final de semana

Pet truck em Campinas- Como parte de seu compromisso com a saúde animal, a ROYAL CANIN® promove uma ativação especial, traz o caminhão itinerante para orientação de tutores de cães de diferentes raças, portes e fases de vida. A ação faz parte da Campanha “Saúde é Magnífica.

Cada Cão Também”, focada na conscientização sobre a importância da nutrição individualizada, de acordo com as necessidades específicas de cada pet.

A ativação contará com uma estrutura completa para proporcionar uma experiência educativa e interativa aos tutores de Campinas, no dia 17 de agosto, na PetCamp Carmona.

Ao iniciar a jornada, o público encontrará totens que desvendarão curiosidades diferentes relacionadas aos pets.

Pet truck na tela

Ao clicar na tela, o tutor verá a imagem dos animais e será direcionado ao conteúdo informativo e dinâmico sobre cada um deles, de acordo com as características informadas.

Ao lado dos totens, será disponibilizado um atendimento rápido veterinário para pesagem e recomendações nutricionais, reforçando o compromisso da companhia com a saúde dos gatos e cães.

Na sequência, os tutores terão a oportunidade de explorar um painel de croquetes, que apresentará toda ciência e inovação por trás da produção dos produtos da marca, a partir das particularidades de cada animal.

“Cada cão possui necessidades nutricionais únicas, e nosso objetivo é oferecer aos tutores orientações valiosas para a saúde e o bem-estar dos seus pets”, comenta Gláucia Gigli, Diretora de Marketing e Vendas do Canal Especializado da Royal Canin Brasil. “Com o Pet Truck itinerante, buscamos proporcionar uma experiência enriquecedora e informativa, destacando a importância da nutrição sob medida e do cuidado veterinário regular para a longevidade e qualidade de vida dos cães.”

Haverá também uma “lanchopet” móvel, onde os tutores poderão retirar surpresas para os seus pets e completar a experiência da marca ROYAL CANIN®. Ao final da jornada, será possível registrar o momento junto aos seus cães, em um painel de fotos personalizado.

O Pet Truck itinerante já percorreu as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e também passará por Curitiba neste mês.

Para mais informações sobre as ações da ROYAL CANIN®, acesse o site e fique por dentro das novidades da marca.

Serviço

Data: 17 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Local: Estacionamento da PetCamp Carmona – Av. Marechal Carmona, 398 – Vila João Jorge, Campinas/SP

As informações da ação em Curitiba ainda serão divulgadas e poderão ser acessadas nas redes sociais da marca, no link.

Sobre a ROYAL CANIN®

A ROYAL CANIN®, marca que oferece Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, parte do Grupo Mars Inc., foi fundada pelo Médico-Veterinário Dr. Jean Cathary, em 1968. Ao longo dos anos, ultrapassou os limites da nutrição e do conhecimento, sempre pautada em ciência e observação, para o desenvolvimento de alimentos que atendam as necessidades individuais de cada pet, conforme sua idade, raça, porte, estilo de vida ou sensibilidade específica.

Operando em 120 mercados, conta com mais de 8.000 associados ao redor do mundo, dentre eles 500 Médicos-Veterinários e Nutricionistas. Administra 16 fábricas e 2 pet centers, incluindo 1 centro de inovação e 7 laboratórios da rede Mars.

No Brasil desde 1990, sua fábrica está instalada em Descalvado, interior de São Paulo, e disponibiliza mais de 250 diferentes alimentos disponíveis em canais especializados, em mais de 15 mil pontos de vendas no país. A ROYAL CANIN® se preocupa em gerar valor não somente para os pets, mas também para as pessoas e o planeta, promovendo um ecossistema mútuo e garantindo um futuro viável para as próximas gerações.

