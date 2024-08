Musculação caminho na busca por pernas de ginasta

O Brasil parou para acompanhar as conquistas de Rebeca Andrade e da seleção brasileira de ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além da precisão nos movimentos, a força e a definição dos músculos das pernas das atletas chamaram a atenção e foram alvo de elogios do público.

A musculação na frequência correta é um excelente caminho para conquistar as pernas dos sonhos, com definição e força semelhantes às das medalhistas olímpicas.

Segundo Bruno Silva, treinador da Smart Fit, áreas das pernas como bíceps femoral, o reto femoral e a região anterior do complexo do quadríceps, muito usadas pelas atletas, são os principais músculos a serem estimulados.

Uma maneira de melhorar os treinos, como explica Silva, é trabalhar grupos musculares agonistas, que tendem a contrair durante um movimento e antagonistas, que tendem a relaxar, tensionando assim musculaturas contrárias em uma mesma sessão.

Ginastas em alta

Silva destaca que outro fator importante no ganho de massa magra é o intervalo entre exercícios, que permite o descanso da região e favorece a musculatura. “Quando falamos de treinos de perna, o intervalo ideal de tempo entre as cargas de treino deve ser de 36 a 48 horas.”

Ele ressalta que, além da atividade física, há fatores externos que podem influenciar no tempo para se alcançar os resultados desejados. “Fatores como uma maior variabilidade nos exercícios, o controle do estresse e do sono são também muito relevantes quando falamos dos resultados e da velocidade com que se quer alcançá-los”, finaliza.

Confira abaixo e no vídeo o treino que Bruna Silva preparou para melhorar a definição e tonificação das pernas.

Treino A – Trabalho multiarticular

Agachamento com halter – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Agachamento máquina articulada – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Levantamento Terra – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Leg Press Horizontal – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Gêmeos em pé – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Treino B – trabalho monoarticular (agonista/antagonista), musculaturas opostas.

Cadeira extensora – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Cadeira flexora – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Afundo máquina articulada – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Stiff – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Elevação pélvica máquina – 4x 12, 1 minuto de pausa.

Cadeira abdutora – 4x 12, 1 minuto de pausa.

