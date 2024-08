Uber 10 anos: impacto do aplicativo na vida dos paulistas

Foi na primeira segunda-feira de agosto de 2014 que a Uber desembarcou oficialmente na cidade de São Paulo.

O aplicativo já funcionava desde maio daquele ano na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda estava disponível em apenas alguns bairros da capital paulista. Para marcar essa primeira década de operação, a empresa divulga dados inéditos sobre o impacto do serviço na vida dos paulistanos.

O estudo, realizado pelo Instituto Datafolha, mostra que 6 em cada 10 moradores da região metropolitana de São Paulo utilizam habitualmente o serviço de carro por aplicativo.

O impacto na qualidade de vida das pessoas também foi avaliado e 92% dos entrevistados acreditam que a chegada dos apps de mobilidade, liderada pela Uber, proporcionou mais autonomia para se locomover na região metropolitana.

Além disso, 68% dos usuários passaram a frequentar mais locais da sua cidade e 76% afirmam se sentirem mais seguros para sair sozinhos.

Ainda sobre segurança, 95% da população concorda que o uso do app ajuda a evitar acidentes com pessoas que consumiram álcool e 85% dizem que o app melhorou a vida das mulheres, principalmente ao retornarem para casa do trabalho ou de eventos. Ao todo, 79% dos usuários passaram a ir mais vezes a consultas médicas, exames e outros compromissos de saúde devido ao uso do aplicativo.

Impacto econômico da Uber

Cerca de 76% dos paulistanos conhecem alguém que utilizou apps como o da Uber para gerar renda e 93% acreditam que serviços oferecidos pelo app, como Uber Flash e Direct, ajudam na operação de pequenas empresas. Para 66%, os aplicativos melhoraram a economia do Brasil como um todo.

“Como pioneira, a Uber mantém o desafio de continuar transformando a maneira como milhões de brasileiros se locomovem, gerando oportunidades econômicas e oferecendo ainda mais opções de serviço por meio da nossa tecnologia”, afirma Silvia Penna, Diretora-geral da Uber no Brasil.

Confira outros dados da pesquisa Datafolha sobre o impacto da chegada da Uber em São Paulo:

8 em cada 10 entrevistados (83%) afirmam que o surgimento de aplicativos de mobilidade melhorou a sua vida;

entrevistados afirmam que o surgimento de aplicativos de mobilidade melhorou a sua vida; 96% afirmam que as plataformas ajudam as pessoas a complementar a renda;

afirmam que as plataformas ajudam as pessoas a complementar a renda; 86% acreditam que os apps contribuem para a redução do desemprego

acreditam que os apps contribuem para a redução do desemprego 70% dos usuários deixaram de dirigir quando consomem bebida alcoólica;

dos usuários deixaram de dirigir quando consomem bebida alcoólica; 61% saem mais à noite e aos finais de semana;

saem mais à noite e aos finais de semana; 72% passaram a usar mais o transporte público, combinado com apps;

passaram a usar mais o transporte público, combinado com apps; 85% acreditam que dependem menos do carro particular.

