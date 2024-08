Sorvete de Açaí Paraense é Eleito um dos 100 Melhores do Mundo pelo Segundo Ano Consecutivo

O sorvete de açaí produzido em Belém (PA) foi eleito, pela segunda vez consecutiva, um dos 100 melhores do mundo. A prestigiada lista deste ano inclui sorvetes de mais de 30 países, com destaque para Itália e Estados Unidos, que dominaram a premiação com mais de 20 sorvetes cada. É importante ressaltar que a lista não estabelece uma hierarquia entre os itens, tratando todos como igualmente excepcionais.

Em São Paulo, o Restaurante Namazônia é um dos lugares onde é possível encontrar essa iguaria amazônica. Além do sorvete, o restaurante oferece o açaí puro e 100% orgânico, que pode ser consumido de maneira tradicional, acompanhado de camarão, charque, peixe frito, farinha d’água e farinha de tapioca.

O chef Pedro Amaral, proprietário do Namazônia, expressa sua alegria ao ver a cultura e a gastronomia do norte ganhando reconhecimento internacional: “É uma imensa alegria ver a cultura do norte e nossa gastronomia sendo reconhecidas mundialmente. Abrir o Namazônia em São Paulo foi uma forma de trazer um pedaço do norte para o sudeste, e tem sido um sucesso. Estamos orgulhosos de contribuir para a valorização da nossa rica herança culinária.” Finaliza Pedro.