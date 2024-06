PF agora decide indiciar Mantovani e genro por ofensas a Moraes

PF volta atrás e decide indiciar família Mantovani por ofensas

proferidas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em aeroporto de Roma. O empresário Roberto Mantovani Filho, de Santa Bárbara d’Oeste, é acusado de ter atacado fisicamente o filho de AM em julho do ano passado.

Ele chegou a ser candidato a prefeito de Santa Bárbara em 2004 e até teve foto com o presidente Lula para a sua campanha pelo PL. No ano passado, parte do meio político barbarense viu potencial em uma nova candidatura, mas o assunto logo naufragou com o avanço das investigações.

O novo delegado da Polícia Federal no caso afirmou que, embora não houvesse áudio, a versão dada pelo ministro “é, sem sombra de dúvidas, aquela que deva prevalecer”.

O antigo delegado, que não havia visto crime por parte do empresário e seus familiares, foi transferido para Altamira/PA.

