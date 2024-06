Escola cívico militar em Americana, por Mêncio Toledo

Em 2022 a EMEF Jonas Correa,na qual trabalho, foi cogitada a aderir ao projeto de escola cívico militar (ECM). Os professores e funcionários simpáticos à idéia foram ostensivamente hostilizados por apoiar algo que pode melhorar o desempenho escolar dos alunos.

Em matéria publicada em um periódico, o próprio secretário de educação admitiu que muitos pais interessados ligaram pedindo vagas quando foi anunciado a possibilidade do projeto em Americana. O governo já tentou vários projetos para melhorar o ensino: escola padrão, escola PET, escola PEI, etc , mas para diminuir o projeto das ECM inventaram todo tipo de fake news: os alunos de inclusão seriam expulsos da escola, os alunos sofreriam castigos físicos e os militares trabalhariam armados, o que efetivamente já acontece com a proteção da GAMA. Agora ninguém reclamou do guarda trabalhar armado dentro das escolas.

Atualmente já é sabido por índices nacionais e internacionais que o Brasil ocupa as últimas posições em matéria de educação. Muitos alunos terminam o ensino fundamental sem saber a tabuada ou sem ter fluência na leitura. Lê, mas não compreende. Isso é uma tragédia e vai se refletir no mercado de trabalho. É a primeira vez na história que uma geração vai saber menos que a geração anterior. No ensino médio há relatos de uso de drogas, violência e doutrinação.Portanto, é necessário um ambiente onde haja regras, disciplina, segurança e concentração para os estudos.

O grande beneficiado com a implantação deste projeto seriam os estudantes de baixa renda, que teriam acesso a uma escola onde se aprende. Caso o pai não concorde, basta optar por outra escola. Nenhum professor ou funcionário será obrigado a mudar, como ocorre na mudança da escola do tempo parcial para o integral. Está nas mãos do prefeito criar a ECM em Americana.Que não sirva de joguete político em época de eleição!

Artigo por Professor Mêncio Toledo

Biólogo – professor ensino fundamental

Rede municipal de Americana